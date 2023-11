Stellantis ha utilizzato Infocert per per rinnovare i contratti con i concessionari 

Stellantis, il gigante automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe, ha utilizzato una piattaforma digitale innovativa per velocizzare il processo di rinnovo dei contratti con oltre 10 mila concessionari europei. Si tratta di GoSign, una soluzione tecnologica sviluppata da InfoCert, una delle maggiori società di certificazione in Europa. Grazie a questa piattaforma, i concessionari sono stati identificati tramite video e hanno firmato digitalmente la documentazione contrattuale, con garanzia di autenticità, validità legale e sicurezza dei dati.

Stellantis utilizza InfoCert per rinnovare i contratti con i concessionari in Europa

Il rinnovo dei contratti è avvenuto nel quadro del passaggio al cosiddetto modello d’agenzia, che prevede che i concessionari siano remunerati da Stellantis per ogni veicolo venduto, senza dover acquistare le scorte di auto. Questo modello permette al gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares di avere un maggiore controllo sulla distribuzione, sui prezzi e sulla qualità del servizio, oltre a ridurre i costi e i rischi per i concessionari.

Con la piattaforma GoSign, Stellantis ha potuto gestire il processo di ricontrattualizzazione in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo e risorse. Inoltre, Stellantis ha ridotto il suo impatto ambientale, evitando l’uso di carta e le emissioni di Co2. Con oltre 40.000 transazioni all’attivo, il gruppo ha già risparmiato oltre 10 tonnellate di carbon footprint.

“Questo progetto dimostra come la digitalizzazione possa essere un fattore di competitività e di sostenibilità per le imprese”, ha dichiarato Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert. “Siamo orgogliosi di aver supportato Stellantis in questa sfida, offrendo una soluzione tecnologica all’avanguardia e una competenza consolidata nel settore della firma digitale”. Ricordiamo infine che il gruppo automobilistico ha diversi piani di lancio per modelli importati nel 2024, tra cui in particolare la nuova Fiat Panda, la nuova Lancia Ypsilon e il futuro B-SUV di Alfa Romeo.