Stellantis svela i piani di elettrificazione per la regione ASEAN

Stellantis, il gigante dell’industria automobilistica, ha annunciato che introdurrà la sua piattaforma STLA Medium nella regione dell’ASEAN nel 2024. Si tratta di una piattaforma progettata per i veicoli a batteria (BEV) che offre prestazioni innovative, come una notevole autonomia di 700 km, un’alta efficienza energetica, una potenza integrata e una ricarica rapida. La piattaforma STLA Medium è stata presentata a livello globale nel giugno 2023.

Per portare la sua piattaforma STLA Medium in ASEAN, Stellantis investirà più di 2 miliardi di RM. Questa piattaforma permetterà di produrre veicoli con diverse fonti di energia, tra cui BEV, motori a combustione interna (ICE) e ibridi elettrici leggeri (MHEV), adatti alle esigenze della regione dell’ASEAN. Inoltre, questa piattaforma creerà opportunità di approvvigionamento locale per i fornitori e i produttori locali, per un valore di oltre 5 miliardi di RM nei prossimi quattro anni. Questa piattaforma potrà anche generare nuovi posti di lavoro e favorire l’assemblaggio locale di batterie.

“La crescita e l’espansione di Stellantis in ASEAN sono in linea con il nostro impegno globale di raggiungere una produzione a impatto zero di carbonio entro il 2038, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la sostenibilità. Gran parte del nostro piano ASEAN si basa sull’innovazione che deriva dal passaggio all’elettrificazione e alla tecnologia. Questo ci permetterà di essere all’avanguardia in una nuova era di soluzioni di mobilità. Il mercato dei veicoli elettrici ha un grande potenziale in ASEAN e vogliamo essere i leader dell’elettrificazione in questa regione. La produzione di veicoli elettrici in ASEAN comprende lo sviluppo e la progettazione di veicoli su misura per le esigenze specifiche dei consumatori locali in questa regione”, ha dichiarato Daniel Gonzalez, Direttore operativo per ASEAN e distributori generali presso Stellantis.

Stellantis sta puntando sulla sua strategia di elettrificazione attraverso investimenti e partnership. Ha collaborato con le parti interessate e il governo indonesiano, con l’obiettivo di promuovere la crescita dei veicoli elettrici e localizzare i materiali delle batterie. Nel 2024, il gruppo automobilistico prevede di iniziare l’assemblaggio locale di veicoli elettrici Citroën in Indonesia. Oltre a questo, l’azienda sta anche valutando le potenzialità del suo impianto di Gurun di diventare un centro di produzione regionale di veicoli elettrici a batteria.

Nel 2022, Stellantis ha registrato un fatturato netto di 180 miliardi di euro ed è determinata a promuovere i BEV attraverso il suo portafoglio diversificato di marchi nella regione dell’ASEAN. L’azienda mira a raggiungere un obiettivo di vendita globale annuo di circa 5 milioni di veicoli BEV entro il 2030.