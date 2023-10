Nuova Fiat Croma: sarebbe così una nuova generazione?

Una nuova Fiat Croma sarebbe il sogno di molti automobilisti in Italia e non solo. La verità è che il ritorno di un simile modello nella gamma della principale casa automobilistica italiana è molto difficile per non dire quasi impossibile. Sono infatti altri al momento gli obiettivi del marchio torinese di Stellantis che dopo aver lanciato nel 2023 le nuove Fiat Topolino e 600 si prepara al debutto della nuova Fiat Panda che avverrà il prossimo anno, molto probabilmente l’11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia 125 anni.

Ecco come potrebbe essere una nuova Fiat Croma

A seguire arriverà anche una nuova Fiat Multipla, un crossover di segmento C che sarà lungo circa 4,3 metri. Sarà questa molto probabilmente la futura ammiraglia di Fiat anche se qualcuno parla anche di una Fiat 500XL ma per il momento sono solo voci. Sembra invece quasi impossibile che possa esserci spazio per una nuova Fiat Croma considerate le parole del numero uno della casa torinese che ha detto chiaramente che Fiat si concentrerà nei prossimi anni su auto compatte.

Nonostante ciò gli appassionati non rinunciano a sognare e sul web si moltiplicano le ipotesi che immaginano una nuova Fiat Croma o comunque una vettura che possa essere considerata come una sorta di sua erede diretta. E’ questo il caso del creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore che ha realizzato un render chiamato Fiat Cento31 dove viene immagina una futura berlina coupé di Fiat di grandi dimensioni e molto tecnologica dove il comfort di guida raggiungerebbe un livello notevolmente superiore rispetto a quello garantito dal resto della gamma della casa italiana.

Si tratta di un progetto sicuramente interessante ma che purtroppo difficilmente potrà trovare riscontro nella realtà dei fatti dato che come abbiamo detto poc’anzi i piani di Fiat sono altri. Vedremo dunque se in futuro le cose cambieranno e se con l’avvento della mobilità elettrica si creeranno delle condizioni per rivedere in strada vetture di questo tipo anche con il logo di Fiat.