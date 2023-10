Alfa Romeo: su Instagram e Tik Tok in arrivo la miniserie The Alfa Switch

Alfa Romeo prosegue il suo cammino su TikTok una collaborazione nata nel 2022 che ora vede un’evoluzione in grado di coinvolgere tutti i suoi followers Il target di riferimento sarà ampio: dagli appassionati di vecchia data ai potenziali nuovi fedeli, offrendo contenuti di alta qualità sulla piattaforma per rafforzare il legame con il Brand.

Su Instagram e Tik Tok in arrivo una nuova serie targata Alfa Romeo

La serie in questione, il cui titolo sarà “The Alfa Switch”, sarà formata da tre episodi. Questa farà riferimento a due protagonisti, ovviamente fan di Alfa Romeo, che vivono la propria passione per lo storico marchio del Biscione in maniera diametralmente opposta, facendo emergere, attraverso il loro confronto, quelli che sono i valori e l’essenza del brand. I due volti protagonisti saranno Roberto De Rosa, amante della fotografia, dell’arte contemporanea e di viaggi, oltre che proprietario di una bellissima Alfa Romeo Spider 81, e Francesco Aquila, uno dei più famosi vincitori di Masterchef Italia e amante in particolare del recente SUV del Biscione, Tonale.

Il cuore delle storie sarà proprio lo scambio delle auto tra due Alfisti. Da un lato un’Alfa Giulietta Spider, modello iconico che rappresenta la tradizione e la passione del passato del Brand, e dall’altro la nuovissima e innovativa Alfa Romeo Tonale Plug-in-Hybrid Q4, simbolo del presente di Alfa Romeo e primo passo del marchio verso la transizione elettrica che mira a coniugare alte prestazioni con un basso impatto ambientale. I due appassionati, si cimenteranno con un veicolo che sembra incarnare uno spirito opposto rispetto a quello a cui sono abituati, ma che, in fondo, è figlio della stessa tradizione, della stessa cura per i dettagli e della stessa passione.

Dopo la pubblicazione del teaser, già presente sia su TikTok che su Instagram, a breve sarà avviato il lancio della serie, i cui episodi, si caratterizzeranno per la presenza di azioni veloci e musica ritmata che richiama le atmosfere a cavallo tra l’R&B e l’elettronica. La serie, online il 30 ottobre, si aprirà nella suggestiva cornice del Museo Storico del Biscione ad Arese dove i protagonisti della serie metteranno alla prova la loro passione per Alfa Romeo.