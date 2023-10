Stellantis si aggiudica il premio TOP Open Corps 2023

Stellantis celebra un altro importante risultato conquistando il 1° posto nella categoria TOP 10 di Automotive and Vehicles 2023, del premio TOP Open Corps 2023. Inoltre, l’azienda è salita di 20 posizioni nella classifica delle 100 aziende leader nell’innovazione in Brasile del 100 Open Startups 2023. Preparato da 100 Open Startups, una piattaforma che collega le startup alle grandi aziende, l’elenco riconosce le aziende che hanno praticato maggiormente l’innovazione con le startup nella regione nell’ultimo anno, sulla base dei dati generati dal mercato stesso.

Stellantis è anche nella classifica 100 Open Startups Ranking, che riunisce le principali aziende di innovazione che maggiormente supportano le startup

“Questo riconoscimento dimostra il continuo impegno di Stellantis verso l’innovazione e l’eccellenza nel settore automobilistico. Abbiamo un ecosistema di innovazione in Sud America in costante crescita, perché crediamo nel potere di unire le aziende con persone e buone idee. E, con investimenti in nuove tecnologie regionali, abbiamo dimostrato a livello globale che qui c’è anche un centro di opportunità”, afferma Antonio Filosa, Presidente del gruppo automobilistico per il Sud America.

La ricerca per accelerare l’innovazione nel settore è uno dei pilastri di Stellantis. L’azienda crea quindi opportunità che uniscono talenti e competenze con lo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche. Un esempio di questo è lo Startup Studio, l’area responsabile dell’interazione dell’azienda con le startup e del riconoscimento del loro potenziale innovativo. Dalla sua creazione nel 2021, il progetto si è già impegnato con centinaia di startup e ha firmato più di 40 contratti.

Stellantis è stata anche responsabile degli Startup Awards, un premio globale che riconosce le aziende tecnologiche ad alte prestazioni in diversi settori. Inoltre, ha creato il fondo di venture capital Stellantis Ventures, che ha la capacità di investire 300 milioni di euro in aziende innovative che sviluppano prodotti che possono essere implementati nei settori automobilistico e della mobilità in diverse fasi del loro sviluppo.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 5.348 aziende provenienti da 25 settori diversi, tutte riconosciute per aver stabilito collaborazioni innovative con le startup. Le aziende leader in questa lista, sia nella classifica globale che nelle rispettive categorie di settore, sono state premiate come TOP Open Corps, un risultato che merita di essere celebrato.

I premi TOP Open Corps mirano a premiare le aziende e le startup che si distinguono nella pratica dell’innovazione. Dalla sua inaugurazione nel 2016, l’evento ha visto più di 100mila partnership commerciali tra aziende e startup, contribuendo in modo significativo al progresso dell’innovazione in Brasile.