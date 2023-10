Fiat e Real Estate annunciano una partnership pionieristica negli USA

Real Estate, una delle principali società regionali di sviluppo immobiliare, investimenti e gestione immobiliare, e Fiat, l’iconico marchio automobilistico globale, hanno annunciato congiuntamente oggi (25 ottobre 2023) la loro rivoluzionaria partnership per la creazione di FIAT House. Si tratta di una proprietà residenziale innovativa che comprende oltre 300 residenze in affitto con servizi orientati all’ospitalità, servizi di portineria su misura ed eventi comunitari unici, che aprirà all’inizio del 2024.

Fiat House aprirà all’inizio del 2024 insieme al lancio in Nord America della Fiat 500e completamente elettrica

Fiat House è situata ai piedi del ponte George Washington a Fort Lee, New Jersey, a pochi passi da Manhattan. Situata alla convergenza di otto principali autostrade e offrendo accesso a molteplici opzioni di trasporto di massa e di trasporto alternativo, offrirà ai residenti un’accessibilità senza pari al New Jersey, a New York e al resto del mondo. Essa rappresenterà la prossima generazione di mobilità con una flotta di car sharing in loco di veicoli Fiat 500e completamente elettrici che forniranno ai residenti una soluzione di mobilità sostenibile e divertente da guidare.

Sebbene UNLMTD Real Estate e Fiat facciano parte di due settori distinti, si allineano sulla visione comune del futuro della vita urbana, che integra perfettamente connettività, comunità, sostenibilità e stile. Combinando la forza del marchio globale e le soluzioni di mobilità di FIAT con le competenze di sviluppo e gestione di UNLMTD, questa alleanza incarna il perseguimento di una vita appagante: La Dolce Vita.

FIAT House offrirà una collezione di oltre 300 monolocali, residenze in affitto con una o due camere da letto attentamente progettati, inclusa una selezione di case arredate. Le residenze si ispirano all’etica del design della Fiat 500, riflettendone l’efficienza spaziale e le finiture premium. Il vibrante marchio italiano sarà intrecciato ad arte in tutta la proprietà, dalla hall frequentata all’ampia gamma di servizi e spazi sociali che si estendono per oltre 30.000 piedi quadrati. Questa proprietà pionieristica rappresenta il futuro del settore immobiliare, portando stile di vita, efficienza, comunità e mobilità in prima linea nella vita residenziale. Maggiori informazioni su Fiat House saranno rivelate all’inizio del 2024. Nel frattempo, i potenziali residenti possono visitare www.fiathouse.com per inserire i loro nomi in una lista d’attesa VIP.