Fiat riceve il premio “BandNews Most Admired Brands in Brazil”

Leader nelle vendite di auto in Brasile dal 2021 e presente nel Paese da quasi 50 anni, Fiat, per la prima volta, si è classificata nel gradino più alto del podio del premio “BandNews Most Admired Brands in Brazil” nella categoria Auto. La cerimonia di consegna del trofeo si è tenuta questa settimana a San Paolo (SP). Questa è stata la terza edizione della cerimonia di premiazione organizzata dal Grupo Bandeirantes. L’obiettivo è valorizzare le aziende che generano la migliore opinione nella società brasiliana.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato, che evidenzia il potenziale di trasformazione della nostra strategia. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato il nostro portafoglio e ampliato la nostra gamma di veicoli, modernizzato la nostra rete di concessionari e investito molto nella formazione e nella formazione dei nostri team di vendita e post-vendita. Negli ultimi tre anni la leadership di mercato è un’ulteriore prova che la capacità di Fiat di reinventarsi sarà sempre un punto forte e potente per mantenere il proprio ruolo di leader nel settore. Ringrazio BandNewsTV per il riconoscimento, i concessionari per la partnership, il team del marchio per l’eccellente lavoro e, naturalmente, ogni cliente Fiat”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America.

In collaborazione con Atlasintel e con un revisore dell’Instituto Àquila, Grupo Bandeirantes ha realizzato un’indagine sul posizionamento competitivo dei marchi più ammirati in Brasile tra giugno e luglio 2023 con più di duemila intervistati (con un margine di errore del 2% o più) meno e livello di confidenza del 95 per cento). Sono previste 24 categorie provenienti da diversi settori dell’economia, oltre ai premi Diversità e Inclusione, Sostenibilità e CSR e Top Of Mind.

Gli intervistati hanno risposto a una serie di domande sulle diverse dimensioni della performance, identificando i marchi con maggiore familiarità, importanza del valore nella vita delle persone, livello di responsabilità ambientale e sociale ed entusiasmo nel consigliarli a familiari, amici o colleghi.