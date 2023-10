Stellantis: dopo il CES rinuncia anche al SEMA e al LA Auto Show

Stellantis ha annunciato da pochi minuti che non parteciperà al LA Auto Show e al SEMA di Las Vegas. Questo mentre il sindacato continua a scioperare contro le case automobilistiche di Detroit. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha affermato che, a causa del costo dello sciopero della UAW, ha annullato la sua esposizione e le presentazioni al LA Auto Show, che si terrà dal 16 al 26 novembre. Inoltre, Stellantis non sarà presente al SEMA Show di Las Vegas, che si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre.

Ciò avviene dopo che la casa automobilistica ha annunciato giovedì che altri 100 dipendenti sarebbero stati licenziati presso lo stabilimento di lavorazione di Toledo in Ohio. Il licenziamento è causato dallo sciopero in corso al Toledo Assembly Complex. Venerdì scorso, il presidente della UAW Shawn Fain ha annunciato che non avrebbe più aspettato fino a venerdì per espandere lo sciopero in nuove località. Ricordiamo che nei giorni scorsi Stellantis aveva anche annunciato di aver annullato la sua partecipazione alla prossima edizione del CES di Lase Vegas.

Insomma sempre più emergenza in Nord America per il gruppo automobilistico messo a dura prova dallo sciopero UAW che ormai dura da settimane e che sta creando non pochi problemi all’azienda che ha dovuto interrompere la sua produzione in vari stabilimenti e sta perdendo molti soldi a causa di tutto questo. Vedremo dunque come si evolverà la situazione di Stellantis negli Stati Uniti e soprattutto se ci saranno novità per quanto riguarda gli scioperi di UAW e se soprattutto verrà finalmente trovato un accordo tra le parti che metta fine a ciò.