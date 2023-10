Stellantis annuncia cambiamenti al proprio management in Sud America

Arrivano novità interessanti dal Sud America per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo CEO Carlos Tavares nelle scorse ore ha annunciato che da oggi Herlander Zola, Senior Vice President dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America e Commercial Operations Fiat Brasile, assume cumulativamente la carica di Senior Vice President Jeep e Ram Brasil Operations Commercial.

Alcune novità importanti riguardano Stellantis e il suo management in Sud America

Herlander Zola è entrato in azienda nel 2017, come Direttore della Fiat per l’America Latina e, nel 2018, ha aggiunto la responsabilità delle operazioni commerciali del marchio in Brasile. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel settore automobilistico. Ha conseguito un master in Marketing, Vendite e Servizi presso la USCS e un MBA in Marketing presso la Fundação Getúlio Vargas.

Everton Kurdejak lascia Stellantis, dove ricopriva la carica di Senior Commercial Vice President di Jeep, Dodge, Ram e Chrysler Brazil Operations, per dedicarsi a nuovi progetti. “Voglio cogliere l’occasione per ringraziare Everton Kurdejak per la collaborazione con i marchi Jeep e Rame augurargli successo nei suoi progetti futuri – ha dichiarato Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America. “Sono anche sicuro che Herlander Zola contribuire in maniera decisiva al crescente successo dei marchi, come è il caso dei marchi Fiat e Abarth”, ha aggiunto.

Ricordiamo che nei prossimi anni Stellantis ha intenzione di investire forte in Sud America un’area considerata come fondamentale per l’ulteriore crescita a livello globale del gruppo. Non a caso sono in arrivo numerose novità che riguardano marchi importanti come Fiat, Abarth, Jeep, Peugeot e Citroen.