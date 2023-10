Stellantis nominata ‘Vehicle Manufacturer of the Year’ 

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, è stato premiato come Vehicle Manufacturer of the Year per il terzo anno consecutivo dalla rivista specializzata Bodyshop. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria di esperti del settore, che ha valutato le performance di Stellantis in termini di qualità, innovazione, assistenza e formazione.

Importante premio per il gruppo Stellantis nel Regno Unito

Il premio è stato ritirato da Chris Downing, responsabile delle riparazioni in caso di incidente presso Stellantis che ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo premio per il terzo anno di fila. È una testimonianza del nostro impegno a fornire ai nostri clienti e ai nostri partner di riparazione i migliori prodotti e servizi possibili. Ringraziamo Bodyshop per averci riconosciuto come leader del settore e continueremo a lavorare per mantenere questo standard di eccellenza”.

Stellantis si distingue per la sua ampia gamma di marchi e modelli, che spazia dalle utilitarie alle sportive, dai SUV ai veicoli commerciali, dai veicoli elettrici ai veicoli ibridi. Tra le novità più recenti, spiccano la nuova Fiat 600, interamente elettrica e dotata di tecnologie avanzate, la nuova Peugeot 408, elegante e dinamica, con motorizzazioni ibride plug-in, e la nuova Citroën e-C3, prima auto elettrica low cost per l’Europa.

Stellantis offre anche ai suoi clienti e ai suoi partner di riparazione un’assistenza tecnica di alto livello, grazie a una rete capillare di officine autorizzate, a programmi di formazione continua e a strumenti digitali innovativi. Tra questi, si segnala il portale Mopar Connect, che permette di monitorare lo stato del veicolo, di ricevere assistenza in caso di emergenza o di furto, e di accedere a servizi esclusivi.

Con il premio Vehicle Manufacturer of the Year, Stellantis conferma la sua posizione di riferimento nel mercato automobilistico mondiale, con una visione orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla soddisfazione del cliente.