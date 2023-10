Ferrari votata tra i 5 migliori datori di lavoro al mondo

Dal 2017 la rivista Forbes pubblica la sua classifica dei migliori datori di lavoro al mondo basata sulle opinioni di 170 mila persone in 50 paesi. E a differenza del 2022, due produttori di auto sono entrati nella top ten. Tra questi troviamo la Ferrari, il marchio automobilistico più famoso al mondo, che si colloca al quinto posto dietro Samsung Electronics (in vetta per il quarto anno consecutivo), Microsoft, Google e Apple.

Il brand italiano è salito di 13 posizioni in un anno e ha vinto anche il premio Best Employer in Italy per il quarto anno consecutivo. Molto probabilmente in questo risultato potrebbero aver influito anche i 13.500 euro (lordi) donati a febbraio a circa 5.000 dipendenti del cavallino rampante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ferrari ha quindi sostituito il gruppo BMW come casa automobilistica con la quale è più piacevole lavorare. Il marchio bavarese si piazza ancora al 9° posto, quattro posizioni in più rispetto al 2022. Non si può dire lo stesso di tutti. La top 10 dei migliori datori di lavoro nel settore automobilistico è completata da Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Isuzu, Toyota, Kia e Renault. Il marchio francese occupa il 175° posto in questa classifica nonostante sia salito di 32 posizioni rispetto allo scorso anno.

Infine, il gruppo Stellantis si comporta da cattivo allievo ed è solo 21 esimo nella classifica dei produttori di automobili, che rappresenta il 531 esimo posto nella classifica generale, che rappresenta una caduta di 73 posizioni. Dunque per la casa automobilistica del cavallino rampante ancora una buona notizia in un 2023 che fino a questo momento è stato sicuramente molto positivo per la società di Maranello.