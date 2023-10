Stellantis Pro One: parte l’offensiva sui veicoli commerciali per rafforzare la leadership globale dell’azienda

Stellantis ha presentato oggi Pro One, la sua nuova offensiva strategica progettata per rafforzare la sua posizione di leader globale nel settore dei veicoli commerciali, che comprende le offerte professionali di sei iconici marchi: Citroën, FIAT, Opel, Peugeot, Ram e Opel. I clienti di Stellantis Pro One trarranno vantaggio da questo business globale che riguarda veicoli commerciali leggeri, pick-up e soluzioni di micromobilità all’avanguardia, propulsione elettrificata di prossima generazione, un ecosistema dedicato alla conversione e agli allestimenti, alle tecnologie nei veicoli interamente connessi e una mentalità focalizzata sulla collaborazione totale per massimizzare l’efficienza aziendale per i clienti aziendali, ridurre i costi e aumentare la redditività.

Stellantis presenterà la sua nuova gamma di veicoli commerciali il 23 ottobre

La Business Unit Veicoli Commerciali rappresenta oggi un terzo dell’utile netto annuo di Stellantis con 1,6 milioni di unità vendute ogni anno, la strategia Pro One contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030: raddoppiare il fatturato netto dei veicoli commerciali 2030 rispetto al 2021, raggiungono il 40% delle vendite di veicoli elettrici (BEV) e generando un fatturato di 5 miliardi di euro per i servizi.

Nell’ambito del lancio di Stellantis Pro One, verrà presentata una nuova gamma di veicoli commerciali per ciascun marchio, con motori a emissioni zero di seconda generazione, una soluzione unica a idrogeno, connettività completa e sistemi di assistenza alla guida autonoma di punta. Allo stesso tempo, verrà dato nuovo slancio alla gamma di prodotti in Nord America attraverso il lancio di diversi veicoli commerciali leggeri e pick-up elettrici, tra cui il Ram ProMaster EV e il Ram 1500 REV del 2025.

“Stiamo lanciando Pro One per sfruttare appieno la nostra leadership nel segmento dei veicoli commerciali: un unico concetto – sei marchi, una forza – per un’entità che rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, responsabile della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis. “Poiché le aspettative dei clienti diventano sempre più esigenti e variegate, siamo qui per soddisfare ogni esigenza specifica con una soluzione dedicata. La nostra missione: avanzare al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e fornire i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno per avere successo ogni giorno”.

Oggi Stellantis è leader nelle vendite di veicoli commerciali in tutta Europa con una quota di mercato del 31%, nonché in Sud America con una quota di mercato del 28%. L’azienda è n. 2 nelle vendite in Medio Oriente e Africa e n. 3 in Nord America. Grazie a una gamma di veicoli commerciali completamente elettrificati dal 2021, Stellantis è leader indiscusso nei veicoli commerciali leggeri elettrici in tutta Europa con una quota di mercato superiore al 40%, nonché pioniere nelle tecnologie dell’idrogeno e nei carburanti alternativi.

La strategia Stellantis Pro One guida anche un programma di retrofit con Qinomic, che sfrutta la Circular Economy Business Unit di Stellantis per prolungare la vita delle flotte esistenti di veicoli commerciali a combustione interna utilizzando una soluzione di conversione elettrica affidabile e conveniente.

Con oltre 20.000 punti di contatto in tutto il mondo, Stellantis costruisce partnership profonde e personalizzate con i propri clienti, attraverso consulenti di vendita e assistenza dedicati e orari di lavoro estesi. L’approccio a 360 gradi di Pro One consente agli specialisti di prodotto e ai consulenti del marchio di supportare i professionisti nella scelta del proprio veicolo, configurando attrezzature e servizi più adatti alla loro attività. Stellantis può così offrire una soluzione commerciale su misura in base alle aspettative, alle capacità e alla missione del cliente. Il gruppo pone il cliente al centro della propria azione seguendo le tendenze del mercato. L’azienda offrirà nuove versioni dei suoi grandi furgoni per le consegne, con attrezzature e funzioni progettate per migliorare l’efficienza del conducente, tra cui una porta posteriore scorrevole e una porta retrattile.

Avvalendosi di 400 partner globali esistenti in 34 paesi, Stellantis riunisce specialisti di sistemi di conversione e allestimento, che rappresentano il 50% delle vendite di veicoli commerciali, con clienti, concessionari e produttori attraverso un viaggio condiviso di tecnologia digitale, che ridurrà i tempi di produzione e consegna. Questo approccio offre agli specialisti dei sistemi di conversione e pianificazione un accesso comune a un ecosistema digitale al 100%. Potranno così sfruttare la nuova soluzione di conversione elettrica, “e-Power Take Off” (ePTO), che utilizza le batterie già installate come generatore di energia elettrica invece di aggiungere batterie aggiuntive.

Con un obiettivo di fatturato dei servizi fissato a 5 miliardi di euro per una delle sette business unit presentate nel piano strategico Dare Forward 2030, il 100 per cento dei nuovi veicoli commerciali e pick-up di Stellantis sarà connesso entro la fine del 2023, con oltre aggiornamenti via etere possibili a partire dal 2026. Queste nuove capacità e funzioni di connettività consentiranno la fornitura di nuovi pacchetti di servizi incentrati sulla continuità aziendale e sull’efficienza, con l’obiettivo finale di ridurre i tempi di inattività della flotta e ridurre il costo totale di proprietà. Questi pacchetti includeranno servizi come il monitoraggio digitale della manutenzione, il coaching sull’eco-drive, un software di gestione delle attività e del carico per ottimizzare la flotta e avvisi in tempo reale per l’autista.

“Il rinnovamento della gamma completa di veicoli utilitari Stellantis con soluzioni elettriche di seconda generazione, nonché l’elettrificazione di quattro pick-up a partire dal 2024, sono al centro del progetto “Pro One” e del suo approccio a 360 gradi. La nostra ambizione è rafforzare la nostra leadership internazionale nel segmento dei veicoli commerciali”, ha dichiarato Xavier Peugeot, Senior Vice President della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis.