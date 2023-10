Nuova Alfa Romeo Autotutto: sarà questo il suo design?

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore l’indiscrezione secondo cui in futuro Alfa Romeo potrebbe lanciare sul mercato un minivan elettrico di lusso. Alcune dichiarazioni rilasciate dal capo del design del Biscion Alejandro Mesonero-Romanos hanno fatto emergerà questa possibilità. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo e c’è chi ha provato ad immaginare come sarebbe una nuova Alfa Romeo Autotutto. Lo storico marchio milanese del resto ha già avuto in gamma un modello di questo tipo ottenendo anche un certo successo. Dunque l’ipotesi di rivedere in futuro un qualcosa di simile stuzzica e non poco la fantasia di designer e appassionati.

Ecco come potrebbe apparire in futuro la nuova Alfa Romeo Autotutto

La nuova Alfa Romeo Autotutto che vi mostriamo in questo render è frutto del sito Carscoops che lo ha pubblicato nelle scorse ore. Questa creazione digitale ci fornisce un’idea precisa di come potrebbe essere questo veicolo sempre che alla fine davvero la casa automobilistica del Biscione decida di realizzarlo seguendo l’esempio di altre case automobilistiche come Lexus, Volvo e Mercedes che hanno deciso di assecondare la nuova moda lanciata in Cina proponendo nuovi modelli.

In sede di presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, Mesonero-Romanos aveva detto che il debutto di una nuova Alfa Romeo Autotutto non dovrebbe sorprendere. Ciò che rende le cose più interessanti è che l’Autotutto originale è stato menzionato poco tempo fa anche dall’amministratore delegato dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. Sebbene queste osservazioni non costituiscano una solida conferma del fatto che il marchio stia lavorando a un successore del classico furgone, aprono la porta alla possibilità di un’offerta del genere.

Del resto come abbiamo detto in più occasioni Alfa Romeo ha intenzione di diventare nel giro di qualche anno un vero e proprio brand premium globale facendo bene anche in mercati chiave come Cina e Stati Uniti. Dunque il debutto di una nuova Alfa Romeo Autotutto potrebbe di certo aiutare a fare bene soprattutto in un mercato difficile come quello cinese.

I minivan di lusso stanno diventando molto popolari in Cina e in altri mercati asiatici, spingendo le case automobilistiche premium come Lexus e Volvo a entrare nel segmento. L’Alfa Romeo potrebbe trarre vantaggio dalle basi modulari della società madre Stellantis per costi di ricerca e sviluppo più economici. Dunque davvero Alfa Romeo lancerà un veicolo di questo tipo? La risposta a questa domanda probabilmente rimane nascosta nei cassetti del Centro Stile Alfa Romeo ed è probabilmente troppo presto perché un potenziale progetto ottenga il via libera alla produzione.