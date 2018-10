FCA lavora su motore Hemi V8 7.0L per Ram?

Nel mondo dei motori si dice che FCA starebbe lavorando ad un motore Hemi V8 da 7,0 litri con il nome in codice “Banshee”. In particolare, si dice che il motore possa essere pensato per essere utilizzato in un futuro Ram Rebel TR e anche per il Ram Rebel TRX. Ram Rebel TR, con un Hemi da 7,0 litri, arriverebbe sul mercato come diretto rivale del pick up Ford F-150 Raptor da 520 cavalli, mentre il TRX dovrebbe disporre di 575 cavalli e arrivare sul mercato entro il 2022.

Secondo indiscrezioni il gruppo italo americano FCA sarebbe al lavoro su motore Hemi V8 7.0L per alcuni pick up Ram

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni non essendoci nessuna notizia ufficiale di FCA. Tuttavia se un propulsore Hemi da 7,0 litri verrà realmente realizzato, questo in futuro potrebbe anche essere impiegato su alcuni varianti di Dodge Charger e Challenger di prossima generazione. Le due muscle car sono state sottoposte a continui aggiornamenti per anni, ma due nuovi modelli sono attesi nei prossimi anni. L’idea di un TRX Ram Rebel è emersa per la prima volta nel 2016, quando FCA ha mostrato questo modello in versione concept con un motore da 575 cavalli attingendo al motore di Dodge SRT Hellcat da 6,2 litri sovralimentato. Da allora il veicolo è stato confermato per la produzione e, secondo la casa automobilistica, arriverà entro il 2022. L’idea di un Ram Rebel TR è relativamente nuova, tuttavia. Ci si aspetta che si inserisca al di sotto della TRX nella gamma di Rebel.