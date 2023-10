Stellantis Vigo dice addio alle berline e apre la porta a nuovi veicoli

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA, ha annunciato la fine della produzione delle berline Citroën C-Elysée e Peugeot 301 nello stabilimento di Vigo, in Spagna. Si tratta di due modelli destinati principalmente ai mercati emergenti, come il Nord Africa e il Sud America, che non hanno avuto il successo sperato.

Stellantis Vigo conferma lo stop alla produzione di berline e in attesa di ricevere nuovi modelli si concentra su Peugeot 2008

La decisione di Stellantis si inserisce in una strategia di rinnovamento della gamma di veicoli prodotti a Vigo, che punta a concentrarsi su modelli più moderni e redditizi. Stellantis Vigo smetterà di produrre le berline Citroën C-Elysée e Peugeot 301 alla fine del primo trimestre del 2024 dopo 12 anni, lasciando la linea di produzione 1 esclusivamente per il SUV 2008, il modello più venduto della fabbrica. In esclusiva, per il momento, perché la fabbrica di Balaídos attende che il gruppo gli assegni nuovi modelli legati alla piattaforma industriale elettrica che spera di ottenere attraverso l’Automotive Perte e che le garantirebbe un carico di lavoro per il prossimo decennio.

L’attuale produzione di berline ammonta a 44 unità al giorno, secondo i dati forniti dall’azienda, mentre i SUV assemblano mille unità al giorno e rappresentano quasi la metà della produzione totale della fabbrica. La fine del ciclo di vita della berlina, che la società ha recentemente confermato al comitato, coinciderà con l’inizio della produzione della versione ibrida prevista per il 2008.per il 2024 per il quale sono già in corso di realizzazione le pre-serie. I veicoli C-Elysée e 301 hanno iniziato a essere prodotti nello stabilimento di Balaídos nel 2012 e sono destinati principalmente a paesi emergenti come Turchia, Algeria o Europa centrale, anche se raggiungono altri mercati, compreso quello nazionale. Nell’altra catena di montaggio, la M2, vengono assemblati i furgoni Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, Fiat e Toyota, tutti con versioni familiari e industriali e con motori a combustione ed elettrici.

Stellantis ha confermato il suo impegno per lo stabilimento di Vigo, che è il più grande del gruppo in Europa e il secondo al mondo dopo quello di Tychy in Polonia. Lo stabilimento impiega circa 6.000 dipendenti e ha una capacità produttiva di circa 500.000 veicoli all’anno. Stellantis ha investito circa 500 milioni di euro per adeguare lo stabilimento alle nuove esigenze del mercato e per garantire la sua competitività.