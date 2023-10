Peugeot Italia: Stefano Virgilio nuovo responsabile comunicazione

Novità importanti in Italia per il gruppo Stellantis. Nelle scorse ore è stato infatti comunicato che Stefano Virgilio dal 1° ottobre è diventato il Responsabile Comunicazione di Peugeot Italia, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e all’integrazione della casa automobilistica del Leone all’interno di Stellantis Italia. Stefano Virgilio manterrà il suo ruolo di Responsabile della Comunicazione per Opel Italia, riferendo a Claudio D’Amico, Direttore Comunicazione e Pubbliche Relazioni di Stellantis Italia.

Stefano Virgilio, 52 anni, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università Roma 2 di Tor Vergata, ha maturato esperienze professionali in diverse aziende del settore automobilistico ricoprendo ruoli in ambito Formazione, Engineering, Marketing, Vendite, Distribuzione e Logistica e Pubbliche Relazioni. È entrato a far parte di General Motors Italia nel 2004 dove ha assunto vari incarichi di responsabilità.

Tra questi incarichi si ricorda in particolare che è stato Responsabile Marketing dei Veicoli Commerciali Opel, Brand Manager Saab, Manager della Distribuzione e Logistica Opel/Saab, Capo Ufficio Stampa Opel e Responsabile della Comunicazione di Opel Italia, quest’ultimo ruolo ricoperto da novembre 2018. Ricordiamo che nei prossimi anni Peugeot ha intenzione di confermare la sua posizione di leader del mercato auto in Europa e in particolare nel nostro paese con il lancio di numerosi nuovi modelli destinati ad avere un ruolo molto importante nel mercato auto nazionale e in quello del vecchio continente. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane dalla casa automobilistica francese di Stellantis.