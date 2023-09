Stellantis e GM: lo sciopero si estende a 38 strutture

Il sindacato United Auto Workers sta espandendo il suo sciopero contro GM e Stellantis, ma ha affermato che i progressi nei negoziati con Ford significano che non aumenterà il numero dei lavoratori Ford ai picchetti. Il presidente della UAW Shawn Fain ha dato l’annuncio venerdì mattina. “A mezzogiorno di oggi tutti i centri di distribuzione dei ricambi di General Motors e Stellantis saranno in sciopero”, ha detto. “Chiuderemo la distribuzione dei ricambi finché queste due società non riprenderanno i sensi e si presenteranno al tavolo con un’offerta seria”.

Si allarga lo sciopero del sindacato UAW negli Stati Uniti per Stellantis e GM: stop al lavoro in 38 strutture

Ma Fain ha detto che c’è stato un miglioramento significativo nelle offerte della Ford e questo è il motivo per cui lo sciopero non sarà ampliato lì. Lo sciopero si estenderà ora ai 38 centri di distribuzione e ricambi di GM e Stellantis sparsi in 20 stati. I centri di distribuzione generalmente inviano parti ai concessionari da utilizzare per le riparazioni, quindi il trasferimento potrebbe rapidamente paralizzare la capacità dei concessionari di effettuare riparazioni, che è la parte più redditizia della loro attività. GM ha affermato che l’azione di sciopero ampliata era “non necessaria”, ma che prevedeva di continuare la contrattazione in buona fede.

Stellantis ha espresso disappunto per le azioni del sindacato: “Ci chiediamo se la leadership del sindacato abbia mai avuto interesse a raggiungere un accordo in modo tempestivo. Sembrano più preoccupati di perseguire i propri programmi politici che di negoziare nel migliore interesse dei nostri dipendenti e nella sostenibilità delle nostre operazioni negli Stati Uniti, data la feroce concorrenza del mercato”, si legge nella dichiarazione. “Il fatto è che ieri abbiamo fatto un’offerta molto competitiva… Eppure non abbiamo ancora ricevuto risposta a quell’offerta. Attendiamo con impazienza l’impegno produttivo della leadership dell’UAW in modo da poter contrattare in buona fede per raggiungere un accordo” ha concluso il comunicato del gruppo.