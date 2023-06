Stellantis: Adobe ha annunciato l’ampliamento della sua partnership con il gruppo

Durante Adobe Summit, la conferenza sull’esperienza digitale leader del settore, Adobe ha annunciato l’ampliamento della relazione con Stellantis, azienda automobilistica e fornitore di servizi di mobilità leader a livello mondiale. Le sue aziende hanno una collaborazione di lunga data: Stellantis utilizza le applicazioni Creative Cloud e Experience Cloud per progettare, fornire e personalizzare contenuti belli e stimolanti per i suoi siti Web, canali digitali e interfacce utente dei display in-car, attraverso i loro marchi automobilistici. In base al nuovo accordo, Stellantis utilizzerà Adobe Commerce come motore di e-commerce integrato per le vendite di auto, supportando l’obiettivo dell’azienda di vendere un terzo delle sue auto online entro il 2030.

Adobe ha annunciato l’ampliamento della relazione con Stellantis

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica si è trasformata e i consumatori hanno cambiato il modo in cui acquistano i veicoli, non seguendo più un processo lineare di ricerca dei veicoli prima di visitare i concessionari per finalizzare i loro acquisti. I consumatori di oggi acquistano sempre più online e il numero di persone che optano per il noleggio di veicoli è aumentato in modo significativo.

“I clienti di oggi si aspettano esperienze di acquisto personalizzate e ben progettate, e questo è particolarmente vero nel mondo automobilistico”, ha affermato Luc Dammann, President, EMEA di Adobe. “Lavorando insieme, Adobe e Stellantis stanno collegando il mondo digitale e quello fisico, utilizzando i migliori strumenti al mondo per progettare e offrire esperienze coinvolgenti in molti dei marchi automobilistici più iconici del mondo, dalla ricerca iniziale delle auto del gruppo automobilistico da parte dei clienti al momento in cui firmano la loro contratti di acquisto. La nostra soluzione per la catena di approvvigionamento dei contenuti supporta i marchi nella fornitura di esperienze potenti che si traducono in valore aziendale”. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane.