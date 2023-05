Stellantis posticipa di altri due mesi il contratto di agenzia con le concessionarie

Dopo un ritardo iniziale di sei mesi nei paesi pilota (Belgio, Paesi Bassi e Austria), Stellantis ha appena annunciato un ulteriore rinvio dell’implementazione del contratto di agenzia con i suoi rivenditori fino al 1° settembre. L’infrastruttura software per la fatturazione e la consegna di un’auto potrebbe essere la causa. Il produttore ha già accumulato un ritardo di nove mesi sulla sua implementazione inizialmente pianificata.

Stellantis ha appena annunciato un ulteriore rinvio dell’implementazione del contratto di agenzia con i suoi rivenditori

Attraverso un’indiscrezione raccolta, l’attivazione dei contratti Retailer nei tre paesi pilota (Austria, Paesi Bassi, Belgio) è stata nuovamente posticipata di due mesi, precisamente all’inizio di settembre 2023. Anche se il motivo di questo nuovo ritardo non è stato fornito dal produttore, si può immaginare che il computer sia l’unico motivo di questi problemi. A meno che non voglia consegnare un’auto via fax, il costruttore non può ragionevolmente impegnarsi in questo nuovo percorso che richiede un funzionamento informatico serio e affidabile.

Il 4 gennaio Stellantis ha presentato un nuovo calendario per l’implementazione dei contratti di agenzia in Europa. Infatti, il cosiddetto contratto “New Retail Model” (NRM) avvierà la fase di test solo a luglio 2023 in Belgio, Paesi Bassi e Austria per i marchi premium (Alfa Romeo, DS Automobiles, Jeep). Con un ritardo di sei mesi rispetto al programma iniziale, questi marchi premium dovrebbero debuttare con questo nuovo contratto di agenzia solo nel gennaio 2024.

Come altri produttori che hanno annunciato l’implementazione del loro contratto di agenzia nel 2026, come BMW Group, ad esempio, Stellantis non prevede di iniziare fino al 2027 per i suoi marchi generalisti. Per spiegare questo ritardo nel calendario, si può immaginare innanzitutto che le tensioni tra il produttore e i suoi distributori su questo argomento non facilitino un’implementazione immediata. Le difficoltà logistiche di Peugeot alla fine del 2022 non hanno certo favorito un primo lancio in Francia nel luglio 2023 per i marchi premium. Resta anche da risolvere l’implementazione dell’IT da parte del produttore. Non è scontato che da quella parte sia tutto pronto.

Il contratto di agenzia consente al gruppo automobilistico di riprendere il controllo del rivenditore in termini di fatturazione, gestione del cliente e consegna. Sulla carta le cose sembravano semplici e scontate per i produttori che hanno optato per questo nuovo modello di business . Oggi sorgono due problemi: l’incapacità del produttore di organizzare tutto questo nuovo software pur rispondendo ai tanti casi particolari che si presentano sul campo. Un’attività svolta dal distributore di automobili da diversi decenni.