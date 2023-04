Stellantis Production Way: il sistema produttivo celebra il suo primo anno di esistenza

Stellantis celebra il primo anno dello Stellantis Production Way (SPW), il sistema produttivo adottato a livello globale dal gruppo, che costituisce una metodologia di eccellenza e mira a ricercare le migliori performance e risultati nel settore automotive.

Ispirato dalla filosofia e dalla cultura del colosso nello sviluppo di soluzioni di mobilità, SPW è un approccio di produzione globale completo e strutturato, il cui concetto principale è offrire prodotti della massima qualità ai propri clienti, allineando innovazione, rispetto per lo sviluppo umano e sostenibilità ambientale.

Stellantis: è trascorso un anno dall’adozione del sistema produttivo SPW

In occasione della celebrazione, Stellantis ha organizzato in tutti i suoi stabilimenti sudamericani l’SPW Day, organizzando attività e riconoscimenti alle persone che in questo periodo si sono distinte nello sviluppo del sistema. Sono stati inoltre divulgati i migliori progetti sviluppati durante l’anno.

Juliana Coelho, responsabile globale di Stellantis Production Way, ha detto che, attraverso la sinergia tra i team di produzione in tutto il mondo, stanno costruendo insieme un approccio unico per diventare i migliori in quello che fanno, guidando l’azienda verso l’eccellenza nella fornitura di soluzioni di mobilità di livello mondiale.

Fondata nel gennaio 2021 con l’obiettivo di guidare lo sviluppo di una mobilità sostenibile e accessibile, Stellantis ha iniziato a condividere le migliori pratiche tra i suoi team, sfruttando il meglio del PSA Excellence System e del World Class Manufacturing (WCM) adottato da FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Dall’incontro di concetti e best practice nasce nel 2022 lo Stellantis Production Way (SPW), un sistema basato su 12 domini tecnici e gestionali che strutturano il lavoro quotidiano degli stabilimenti, migliorando le competenze dei dipendenti e l’uso migliore ed economico di beni di produzione.

Glauber Fullana, Vice President of Manufacturing di Stellantis Sud America, ha affermato che SPW ha l’importante ruolo di standardizzare il modo in cui producono i prodotti e componenti, con l’obiettivo di aumentare la massima efficienza in termini di qualità, salute, sicurezza, ambiente, costi e processo. Questo set articolato genera vantaggi per i clienti del gruppo automobilistico italo-francese, che possono contare su prodotti sempre più affidabili.

La missione principale di questo primo anno di SPW era unificare la produzione di Stellantis in tutto il mondo in un’unica e audace metodologia di produzione. Ora, il prossimo grande passo sarà l’esecuzione e l’effettiva implementazione degli strumenti SPW, garantendo una produzione di qualità in tutte le unità del gruppo presenti in tutto il mondo.