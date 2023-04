Stellantis semplifica e rafforza i servizi di leasing e finanziamento in Europa

Stellantis ha annunciato oggi una nuova struttura snella per i servizi di finanziamento e leasing in Europa, semplificando e potenziando la sua capacità multimarca con i nuovi Stellantis Financial Services (ex Banque PSA Finance) e Leasys (consolidando le attività di Leasys e Free2move Lease).

Nuova struttura per i servizi di finanziamento e leasing per Stellantis

A seguito delle negoziazioni in esclusiva cominciate lo scorso 17 dicembre 2021, Stellantis ha confermato l’entrata in vigore dei propri accordi con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance. Banque PSA Finance viene adesso chiamata Stellantis Financial Services e avrà un’unica entità finanziaria per paese che copre tutti i marchi del gruppo automobilistico, in collaborazione con BNP Paribas Personal Finance e Santander Consumer Finance.

Stellantis ha pure annunciato la realizzazione di una società di leasing operativo multimarca, Leasys. Si tratta di una JV alla pari con Crédit Agricole Consumer Finance a seguito del consolidamento di Leasys e Free2move Lease. Il suo obiettivo è diventare il leader europeo del leasing con l’obiettivo di raggiungere una flotta di un milione di vetture entro l’anno 2026. Ricordiamo che nei giorni scorsi questa joint venture aveva annunciato la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione delle attività di ALD e LeasePlan rispettivamente in Portogallo e Lussemburgo, che ha subito accelerato i piani di crescita aziendale.

La strategia del gruppo automobilistico, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030, è quella di sfruttare meglio i suoi rami di servizi finanziari, con l’obiettivo di raddoppiare il suo reddito bancario netto entro il 2030. Questa nuova struttura raggiungerà questo obiettivo e aumenterà la creazione di valore in tutta la sua struttura finanziaria attività di servizi.

Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis ha dichiarato che si tratta di un momento importante in quanto segna la nascita di uno dei principali attori nel segmento del finanziamento in Europa. Inoltre questa novità offre una maggiore agilità nel servizio ai clienti e un supporto migliore della commercializzazione dei brand che fanno parte di Stellantis. Questo in quanto si possono sfruttare varie sinergie.

Stellantis ha pure confermato che Crédit Agricole Consumer Finance ha acquisito il 50 per cento di FCA Bank precedentemente detenuto da Stellantis. Le competenti autorità antitrust e di regolamentazione del mercato hanno approvato l’esecuzione di queste diverse operazioni.