Stellantis chiuderà la fabbrica di Goiana per 10 giorni

Stellantis è un’altra casa automobilistica ad annunciare uno stop alla produzione. L’azienda ridurrà il ritmo del Polo Automotivo Jeep, a Goiana (PE) concedendo ferie collettive ai lavoratori. Tra il 22 marzo e il 10 aprile uno dei tre turni dell’operazione sarà paralizzato. Dal 27 marzo cesseranno anche i due turni rimanenti e lo rimarranno fino al 6 aprile, interrompendo completamente il montaggio dei veicoli presso il sito produttivo. La società assicura che gli altri suoi stabilimenti brasiliani, a Betim (MG) e Porto Real (RJ), continueranno con la normale operatività nel periodo.

A fine mese lo stabilimento Stellantis di Goiana si ferma per 10 giorni

La presa di posizione ufficiale di Stellantis sottolinea che lo stop all’unità nord-orientale “è dovuto alla necessità di adeguare il volume produttivo alla fornitura di componenti”. Questa è la stessa giustificazione usata da Volkswagen e General Motors quando recentemente hanno adottato misure simili per ridurre il ritmo di produzione.

Le interruzioni nella fornitura di una serie di parti e materiali hanno colpito il settore dal 2021, come una delle conseguenze della pandemia di Covid-19. In questo contesto, la carenza di semiconduttori è stata la sfida più grande. Nonostante il graduale miglioramento della fornitura di chip elettronici, la situazione dovrebbe significare che quasi 135.000 veicoli non saranno più prodotti in Sud America nel 2023 , secondo le proiezioni di AutoForecast Solutions (AFS).

Questa non è la prima riduzione del ritmo di produzione di Stellantis annunciata quest’anno. A febbraio la casa automobilistica ha messo fine ad uno dei due turni di produzione in vigore presso l’unità di Porto Real (RJ) . La decisione ha causato il licenziamento di 340 dipendenti della fabbrica che produce la Citroën C3 e C4 Cactus, oltre alla Peugeot 2008. Il motivo, secondo l’azienda, era la riduzione della domanda dal mercato estero.