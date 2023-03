Stellantis si affida a Engie Solutions per decarbonizzare il suo sito produttivo a Rennes

Etienne Martin-Commandeur, Direttore del sito Stellantis Rennes e Thierry Landais, Direttore del Territorio del Nord di ENGIE Solutions hanno firmato un accordo per il progetto di rete di riscaldamento senza emissioni di carbonio basato sull’energia da biomassa, per ridurre 30 % di consumo di gas presso lo stabilimento “La Janais” di Rennes. Questo evento segna una nuova tappa nella trasformazione di questo emblematico sito industriale che ha un obiettivo ambizioso e necessario: diventare una fabbrica a basse emissioni di carbonio entro il 2038 . L’approvvigionamento di energia rinnovabile del sito è una leva importante per il raggiungimento di questo obiettivo.

Stellantis e Engie Solutions firmano accordo per decarbonizzare il sito di Rennes

Con oltre 2.000 dipendenti, Stellantis Rennes è uno dei principali attori economici nell’area di Rennes. Operativo dal 1961, il sito del gruppo automobilistico assicura ogni anno la produzione di vetture termiche e ibride Peugeot 5008 e Citroën C5 Aircross. I veicoli prodotti vengono poi trasportati attraverso la rete di vendita.

Per soddisfare le esigenze del sito, i team di ENGIE Solutions creeranno una rete di riscaldamento alimentata a biomassa, una risorsa locale e rinnovabile. Una volta messa in servizio nel 2024, questa rete virtuosa, adattata alla produzione industriale del sito di Stellantis Rennes, eliminerà il 45% della quota di gas dedicata al riscaldamento del sito. Con il supporto di ADEME, ENGIE Solutions investirà nella costruzione di un locale caldaie da 8 MW nella ZAC di La Janais. Questa installazione fornirà calore rinnovabile al sito di Stellantis, grazie a una rete di 3 km. Altri edifici all’interno della zona di attività potranno beneficiare di questo calore privo di emissioni di carbonio.

Nel breve periodo saranno distribuiti 30.000 MWh di calore rinnovabile ogni anno, l’equivalente dell’energia necessaria per riscaldare 3.000 abitazioni. Questa rete virtuosa eviterà l’emissione di 6.650 tonnellate di CO2 all’anno. Al di là del suo vantaggio per l’ambiente grazie alla sostituzione dell’energia fossile con l’energia rinnovabile, questo progetto di caldaie a biomassa mobiliterà posti di lavoro locali per diversi anni.

La fase di costruzione del locale caldaia del sito di Stellantis sarà affidata a diversi professionisti: manovali, elettricisti, tubisti, saldatori, ecc. I team di ENGIE Solutions saranno quindi presenti per 15 anni per garantire il funzionamento delle strutture. Saranno inoltre mobilitati posti di lavoro all’interno della filiera locale per la preparazione e la consegna della biomassa.