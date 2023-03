Alfa Romeo: in futuro due segmento E per conquistare il mondo?

Alfa Romeo ha intenzione di lanciare una nuova auto ogni anno da qui fino al 2030. La prima ad arrivare sarà un B-SUV nel 2024 poi nel 2025 dovrebbe toccare alla nuova Giulia a seguire nel 2026 alla nuova Stelvio. Nel 2027 sarà il momento di una nuova ammiraglia, una vettura di segmento E lunga poco meno di 5 metri che come anticipato da Imparato non sarà un vero e proprio SUV. Al momento non si sa se si tratterà di una berlina coupé o di un mix tra una berlina e un crossover. Di certo l’auto rappresenterà il meglio di Alfa Romeo sotto tutti i punti di vista e offrirà una versione Quadrifoglio ad altissime prestazioni.

Forse saranno due le auto di segmento E di Alfa Romeo da qui al 2030

Questa però potrebbe anche non essere l’unica auto di segmento E di Alfa Romeo nei prossimi anni. A settembre infatti il CEO Imparato sarà chiamato insieme ai vertici di Stellantis ad approvare il piano dei lanci dal 2027 al 2030. Tra queste auto come anticipato dal numero uno del Biscione ci potrebbe essere una nuova Alfetta che sarà una vettura di segmento C.

Nuova Alfa Romeo GTV

Ma non escludiamo nemmeno l’arrivo di una nuova auto di segmento E. Secondo indiscrezioni potrebbero essere due le auto di quel tipo per Alfa Romeo entro il 2030. A settembre sicuramente avremo le idee più chiare in proposito e forse capiremo anche che tipo di carrozzeria avrà questa futura auto. L’obiettivo sarà quello di conquistare il mondo ed in particolare i mercati premium più importanti come quello americano e quello cinese. Ovviamente queste auto saranno tutte prodotte in Italia. Del resto oltre al design e alla sportività anche l’italianità sarà uno dei valori principali per il marchio del Biscione anche nel prossimo futuro. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.