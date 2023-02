Stellantis unisce le forze con Engie per fornire idrogeno ai suoi clienti

Per poter usare un veicolo commerciale ad idrogeno, bisogna essere in grado di avere accesso all’idrogeno. Tuttavia, il numero di stazioni per ricaricare il proprio veicolo è ancora molto basso in Francia, una cinquantina. Stellantis, che produce versioni a idrogeno delle sue utilities Peugeot e Citroën, ed Engie, che produce idrogeno verde, hanno annunciato giovedì che stanno unendo le forze per cambiare questo stato di cose.

Stellantis e Engie Solutions hanno annunciato una partnership importanti per fornire idrogeno ai clienti di Peugeot e Citroen

Ai principali clienti del produttore verrà offerta da Engie un’offerta consistente nello sviluppo di stazioni di ricarica dell’idrogeno “adatte alle dimensioni della loro flotta”, e vicine alla loro base logistica e alla fornitura di carburante. L’idrogeno verde è prodotto dall’elettrolisi dell’acqua e richiede quindi elettricità prodotta da energia rinnovabile (eolica, solare, idraulica).

Richard Meyer, direttore della strategia LCV di Stellantis ha dichiarato che si tratta di un passo molto importante per soddisfare quelle che sono le esigenze dei clienti di Stellantis che cercano un motore a basse emissioni per poter entrare con i loro furgoni nei centri urbani.

Con questa offerta, i due gruppi cercano di risolvere un problema assai specifico per il dispiegamento delle nuove energie della mobilità. Cosa fare prima? Creare domanda per il nuovo carburante – in questo caso l’idrogeno – vendendo veicoli? I clienti sono riluttanti perché non dispongono di una soluzione di ricarica. Dovremmo quindi implementare una rete di stazioni? Ma questi non sono redditizi.

Stellantis ed Engie si offrono quindi di fare entrambe le cose contemporaneamente, vendendo il veicolo e la stazione di ricarica. “Questa soluzione innovativa, confezionata e à la carte, che include il veicolo e la fornitura del suo carburante a idrogeno, è particolarmente attraente per i futuri clienti che desiderano decarbonizzare la propria mobilità”, elogiano i due produttori. Questa soluzione è rivolta a clienti da 20 veicoli fino a flotte di diverse centinaia di unità. Per il momento l’accordo riguarda la Francia ma in futuro non si esclude un ampliamento ad altri paesi come l’Italia.