Stellantis Canada riporta i risultati di vendita del 2022

Stellantis Canada ha riportato oggi le vendite del quarto trimestre e dell’intero anno 2022, con risultati straordinari per i marchi Chrysler, Jeep e Ram, oltre a una posizione di leadership come venditore numero uno di veicoli ibridi plug-in ( PHEV) in Canada. I risultati di vendita totali del 2022 per il gruppo in Canada hanno superato lo scorso anno solare, aumentando del 5%, con 169.179 veicoli venduti. Nel quarto trimestre del 2022 sono stati venduti 38.450 veicoli, con un calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Stellantis aumenta le vendite in Canada nel 2022 del 5%

“Stiamo registrando un solido anno di crescita delle vendite nel 2022”, ha affermato David Buckingham, Presidente e CEO di Stellantis Canada. “Guardando avanti, abbiamo un solido piano di prodotti per il 2023, inclusi tre PHEV, più altri in arrivo, come delineato nel nostro piano strategico Stellantis Dare Forward 2030. Combina tutto ciò con annunci di investimenti irripetibili per le nostre operazioni canadesi per un totale di oltre $ 8 miliardi (CAD) e il 2022 sarà ricordato come un anno distintivo “.

I punti salienti delle vendite per il quarto trimestre del 2022 includono Chrysler Grand Caravan, Chrysler Pacifica e Chrysler Pacifica Hybrid prodotte a Windsor, in Ontario, che insieme hanno registrato un aumento trimestrale del 187% e rimangono la gamma di minivan più venduta nel Paese. Anche Wagoneer, l’estensione premium del marchio Jeep, ha chiuso l’anno alla grande, con vendite trimestrali in crescita del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Per l’anno solare 2022, Stellantis Canada si è assicurata la posizione di primo venditore di veicoli ibridi plug-in nel paese, con un aumento delle vendite di PHEV del 38% anno su anno. Due dei primi cinque ibridi plug-in venduti in Canada per il 2022 sono stati Jeep Wrangler 4xe e Chrysler Pacifica Hybrid. Jeep Wrangler 4xe rimane il PHEV più venduto in Canada. Jeep Grand Cherokee 4xe sta rafforzando la leadership dei PHEV, con un forte inizio delle vendite nell’ultima parte del 2022.

Altri punti salienti dell’anno 2022 includono un aumento del 71% per il marchio Chrysler, guidato da Pacifica (+71%). Il marchio Jeep è cresciuto di mezzo punto percentuale, guidato da Wrangler (+20%) e il marchio Ram è cresciuto del 6% rispetto alla forza leader della categoria di Ram Heavy Duty (+15%).