Stellantis prevede di chiudere un quinto dei punti vendita in Francia

Stellantis alla fine chiuderà circa un punto vendita su cinque in Francia. Lo ha confermato mercoledì il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA che come sappiamo sta cercando di ristrutturare la propria rete di distribuzione per tagliare i costi e prepararsi all’era delle auto elettriche a zero emissioni.

Il gruppo franco-italiano, guidato dal suo numero uno il CEO Carlos Tavares e i cui marchi includono tra gli altri i popolari Peugeot, Citroen e Fiat, sta accelerando nel suo tentativo di ottenere maggiore flessibilità nella sua rete di vendita per adattarsi alle nuove tendenze e alle richieste dei clienti mentre le auto stanno diventando sempre più elettrificate e guidate dal software.

Stellantis prevede di ridurre di un quinto la sua rete di rivenditori in Francia, lo ha confermato nelle scorse ore il gruppo

“Avremo meno siti fisici”, ha affermato Guillaume Couzy, country manager di Stellantis per la Francia, ma ha aggiunto che ci saranno “altrettanto o anche più” contatti tra i marchi dell’azienda e i potenziali acquirenti. I futuri punti vendita dell’azienda saranno più multimarca, ha aggiunto, quindi i clienti troveranno un’offerta più ampia in ogni concessionaria tra gli otto marchi che Stellantis commercializza in Europa.

Il piano della società per la riorganizzazione dei rapporti commerciali con i concessionari, denominato “Nuovo modello di rivenditore”, è attualmente nelle fasi finali di confronto tra le parti coinvolte. Le vendite di auto nuove in Francia sono diminuite di quasi l’8 per cento nel 2022, con il leggero miglioramento visto dall’estate che si è inaspettatamente esaurita a dicembre.

Vedremo dunque che novità arriveranno dalla Francia a proposito dei cambiamenti previsti nella futura rete di rivendita del gruppo automobilistico. Ricordiamo che comunque Stellantis ha intenzione di dare una sforbiciata alla sua intera rete in tutta Europa, Italia compresa per ridurre ulteriormente i costi e beneficiare maggiormente delle economie di scala generata dalla nascita dell’azienda.