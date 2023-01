Stellantis: leader nelle vendite in Francia nel 2022

In un mercato francese in calo del 10% nel 2022, Stellantis, il principale produttore in Francia, rimane il leader indiscusso del mercato. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidato a livello globale dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares domina, con una quota di mercato del 29,3 per cento e un aumento del 17 per cento, il mercato dei veicoli elettrificati (BEV + PHEV), con quasi 10 punti di vantaggio sul suo primo inseguitore.

Stellantis si conferma numero uno in Francia nel 2022 nelle vendite e nella produzione

Nel mercato dei veicoli 100% elettrici, Stellantis sta crescendo più velocemente del mercato (+36 per cento) e la Peugeot e-208 è la numero 1 nelle vendite. La Nuova Fiat 500 elettrica, dal canto suo, è nella top 5 dell’anno ed è progredita del 60%, conquistando così la leadership nel suo segmento.

Nel mercato dei PHEV (veicoli ibridi plug-in), Stellantis è leader con i primi tre posti sul podio per Peugeot 3008, 308 e Citroën C5 Aircross. Questi risultati continuano ad essere trainati dalla buona performance della Peugeot 208, che rimane il veicolo più venduto in Francia con il 5,8% del mercato e 88.821 unità vendute, oltre 20.000 unità davanti al suo diretto concorrente. Anche le Peugeot 2008, 3008, 5008 e la nuova Peugeot 308, leader in ciascuno dei loro segmenti, hanno contribuito a questi buoni risultati.

Nel corso dell’anno, il marchio del leone è anche leader nei veicoli elettrificati con una quota di mercato del 14,5 per cento e l’e-208 è il numero 1 nelle vendite di veicoli elettrici in totale per l’anno con 19.222 unità. Stellantis consolida la sua posizione di numero 1 nei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato nell’anno del 41 per cento.

Stellantis continua a beneficiare della ricchezza della sua offerta elettrificata (12 modelli offerti) e mantiene la sua leadership nei veicoli utilitari 100% elettrici con una crescita significativa del portafoglio ordini e una quota di mercato vicina al 47 per cento da inizio anno, grazie alla andamento dei suoi marchi Peugeot, Citroën, Opel e Fiat Professional. Con la creazione della rete di ricarica rapida Atlante, con soluzioni di ricarica per il roaming pubblico, con l’installazione di terminali connessi pubblici o privati, a casa o in azienda, è ora un ecosistema completo che supporta la transizione energetica in Francia e in Europa.

Nel 2022, Spoticar è diventata la principale rete francese per la vendita di veicoli usati , grazie al forte appeal dell’usato durante tutto l’anno. Con 50.000 veicoli usati accuratamente selezionati, il 10% dei quali sono già dotati di motori ibridi ed elettrici, Spoticar rappresenta la più ampia offerta nel mercato dei veicoli usati in Francia e continuerà a posizionarsi nel 2023 come il principale attore nel cambiamento e transizione energetica.

“Grazie all’impegno quotidiano di tutti i team, Stellantis France contribuisce al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030 posizionandosi come leader nei veicoli elettrificati sul mercato francese” ha dichiarato Guillaume Couzy, Direttore di Stellantis France. “Per l’anno 2023, saremo più che mai concentrati sul continuare ad elettrificare le nostre gamme e continueremo la nostra trasformazione con la nostra rete per sviluppare insieme un nuovo modello di distribuzione automobilistica sostenibile, efficiente e incentrata sull’esperienza. del cliente e dei suoi soddisfazione”.