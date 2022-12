Stellantis: la chiusura dello stabilimento Jeep spaventa l’America

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore negli USA e non solo l’annunciata chiusura dello stabilimento Stellantis di Belvidere. Jeep Cherokee, che viene prodotta in quella fabbrica, è stata un modello molto venduto fino a pochi anni fa. Nel 2019, lo stabilimento di Belvidere ha prodotto circa 190.000 SUV, impiegando quasi 5.000 persone e operando tre turni al giorno. Da allora le vendite sono diminuite. La fabbrica ha eliminato il terzo turno e poi il secondo. Quest’anno è sulla buona strada per produrre meno di 20.000 veicoli.

Stellantis Belvidere: l’annuncio della sua chiusura ha scosso l’America preoccupata per il futuro dell’industria automobilistica

Anche così, è stato uno shock quando il produttore, Stellantis, ha annunciato questo mese che l’impianto aperto da 57 anni avrebbe chiuso a tempo indeterminato alla fine di febbraio, lasciando 1.350 persone senza lavoro. E c’è la paura in tutta l’area, a un’ora di macchina a ovest di Chicago, che “indefinitamente” possa significare per sempre.

La futura chiusura è un nuovo segno di sconvolgimento nell’industria automobilistica americana. Oltre a minacciare il futuro economico di molte persone a livello locale, aggiunge un elemento controverso alle incombenti trattative sindacali con l’azienda e una dura corsa alla leadership nel sindacato United Auto Workers. Le vendite della Jeep Cherokee, un SUV di medie dimensioni, sono state rallentate dalla carenza di chip che ha ostacolato la produzione automobilistica in tutto il mondo negli ultimi due anni. Diverse volte Stellantis ha interrotto la produzione di Cherokee per dirottare i chip che aveva su veicoli più grandi e più redditizi come il Grand Cherokee e come il pick-up Ram.

Jeep Cherokee si trova inoltre in un segmento affollato e altamente competitivo ed è un modello che è invecchiato. Ha avuto la sua ultima grande riprogettazione nel 2014. Al contrario, negli ultimi quattro anni sono state introdotte nuove versioni di Chevrolet Equinox, Ford Escape e Toyota RAV4. Quest’estate è arrivata una Honda CR-V aggiornata.

Allo stesso tempo, l’industria automobilistica sta investendo miliardi di dollari per passare ai veicoli elettrici, uno dei cambiamenti più fondamentali nel settore in oltre 100 anni. Una mezza dozzina di case automobilistiche sta costruendo impianti di batterie in Georgia, Carolina del Nord, Michigan, Tennessee e Kentucky. I produttori di chip, che si stanno muovendo in parte per soddisfare la domanda automobilistica, pianificano nuovi impianti in Ohio, Michigan, New York e Arizona, con l’aiuto dei sussidi previsti dal CHIPS and Science Act, approvato dal Congresso a luglio.

Per ora, l’angolo nord-occidentale dell’Illinois si sta preparando per gli effetti del fermo dello stabilimento, il più grande datore di lavoro di Belvidere, che ha una popolazione di 25.000 abitanti. Al Buchanan Street Pub, Jim Edwards, il gestore del bar, era preoccupato all’idea. La fabbrica è anche un importante motore economico per un territorio più ampio.

Stellantis, costituita due anni fa dalla fusione di Fiat Chrysler e della francese Peugeot, è solidamente redditizia, avendo registrato un utile netto di 8 miliardi di euro per la prima metà dell’anno. Ma sta anche spendendo molto per raggiungere Tesla, General Motors e Ford Motor nei veicoli elettrici. La società ha dichiarato che quest’anno investirà 2,5 miliardi di dollari per costruire un proprio impianto di batterie in Indiana.

Stellantis Belvidere: l’annuncio della sua chiusura ha scosso l’America preoccupata per il futuro dell’industria automobilistica

Kristin Dziczek, consulente politico presso la Federal Reserve Bank di Chicago che si concentra sull’industria automobilistica, ha affermato che Stellantis sta affrontando una sfida che altre case automobilistiche dovranno affrontare mentre aumentano la produzione di veicoli elettrici e le vendite di modelli convenzionali diminuiscono. “È dura”, ha detto. Mantenere gli impianti operativi a piena capacità “è stato difficile mentre le aziende devono spendere molti soldi per il passaggio ai veicoli elettrici”.

All’inizio di quest’anno, sembrava che lo stabilimento di Belvidere potesse diventare una parte fondamentale della strategia dell’azienda. Era in corsa per produrre auto a batteria, ma Stellantis ha scelto invece di riorganizzare uno stabilimento a Brampton, in Ontario. Stellantis ha affermato di voler provare a trasferire i lavoratori di Belvidere in posizioni in altri stabilimenti che hanno posti liberi. Questa chiusura