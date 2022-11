Stellantis: importante riconoscimento per un suo manager

Il 18 novembre 2022, Anne Abboud, Senior Vice President di Stellantis &You, Sales and Services, ha ricevuto il Wave Award – “Woman of the Year”, che ogni anno riconosce una donna i cui risultati e il cui percorso professionale si sono distinti tra donne leader nell’industria automobilistica francese. Il premio è stato consegnato da Clotilde Delbos, Deputy Chief Executive di Renault, vincitrice del titolo nel 2021.

Prestigioso premio per Anne Abboud, Senior Vice President di Stellantis &You, Sales and Services

Stellantis & You, Sales and Services è la divisione di distribuzione interamente controllata dal gruppo automobilistico. Fondata nel 2008, Wave si è posta l’obiettivo di promuovere il ruolo delle donne nell’industria automobilistica.

Anne Abboud, colpita da questo riconoscimento, ha condiviso questo onore con tutto il suo team: “Sono onorata oggi di ricevere il premio Wave “donna dell’anno” in linea con le donne che, nel corso della mia carriera, mi hanno ispirato… Sono grata di ricevere questo premio in un momento in cui sono alla guida di un’azienda in Europa, assai vicina al cliente e in piena trasformazione. Vorrei associare a questo premio tutti i 10.500 dipendenti di Stellantis & You, che con il loro lavoro e la loro passione mettono in risalto la nostra organizzazione”.

Xavier Chereau, Chief Human Resources & Transformation di Stellantis ha dichiarato : “Sono molto felice che questo premio sia stato assegnato ad Anne Abboud in riconoscimento della sua carriera professionale e della sua leadership in Stellantis &You. In Stellantis crediamo che la diversità attraverso la meritocrazia sia un punto di forza e uno dei nostri obiettivi è avere più del 30% delle posizioni di leadership ricoperte da donne entro il 2025. I percorsi di carriera di donne di talento come Anne sono un perfetto esempio di come le donne possono guidare nel nostro settore in evoluzione e ispirare più donne e background diversi a unirsi a noi! »

Ti potrebbe interessare: Stellantis Heritage svela la Abarth Classiche 500 Record Monza ’58 a Milano AutoClassica