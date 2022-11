Stellantis e Renault: la rivalità passa anche dalle parole

Citroën, Peugeot e Renault sono sempre state rivali, sia in Francia che altrove. Prima della guerra, Louis Renault e i fratelli Peugeot guardavano con invidia ai successi di Andre Citroën. Questa rivalità, che ha radici storiche, continua ancora oggi. Solo che da una parte adesso abbiamo il gruppo Stellantis, composto da PSA e Fiat Chrysler, e dall’altra la Renault, che pure è riuscita a crescere.

Continua la rivalità tra Stellantis e Renault nelle parole dei suoi numeri uno

Questa rivalità oggi passa anche da una vera e propria guerra di parole che mese dopo mese va avanti tra le due aziende. “Con tutto il rispetto che devo alla Renault, la chiesa deve essere rimessa in mezzo alla campagna”, ha recentemente dichiarato ai media Carlos Tavares. “ Abbiamo quattro volte il fatturato di Renault e dodici volte la redditività. Li rispetto, ma non siamo nella stessa lega” . In un’altra intervista, ha sparato di nuovo sul concorrente: “Hai visitato la fabbrica di Hordain … Questa è una vera industria … Non siamo nel metaverso”. Questo subito dopo che Renault ha presentato la sua strategia di digitalizzazione.

Perché il CEO di Stellantis è così duro con i rivali? Secondo alcuni al portoghese non va a genio che Renault in passato sia riuscita a portargli via alcuni uomini di fiducia. In primo luogo, Gilles Le Borgne, ex capo della ricerca e sviluppo di PSA, che ha una vasta esperienza nel settore e molti anni di storia, se n’è andato. Successivamente Gilles Vidal, progettista della 3008, ha seguito le sue orme.

Anche Arnaud Belloni, chief marketing officer di Citroën e amico di lunga data di Luca de Meo è passato in Renault, si conoscevano da quando lavoravano insieme alla Fiat. Carlos Tavares tra le righe afferma che Luca de Meo copia la sua strategia e sta spostando la sua gamma verso verso segmenti più costosi e redditizi. Dunque la rivalità tra Stellantis e Renault è destinata a continuare.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e GAC: dopo il fallimento della JV i concessionari chiedono la tutela dei propri diritti