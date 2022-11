Stellantis dice addio alla Panda e alla Ypsilon a metano

In questi ultimi mesi non sono saliti soltanto i prezzi di benzina e diesel, ma soprattutto quelli del gas che hanno avuto ricadute piuttosto consistenti anche nel comparto di quei veicoli alimentati anche a metano. Ora Stellantis, il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, pone la parola fine proprio ai veicoli alimentati sfruttando la tecnologia bi-fuel e nello specifico dice addio alla produzione di modelli alimentati a metano decisamente iconici: la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon.

D’altronde lo stop alle vetture alimentate a metano appariva ormai da tempo come un’eventualità che sarebbe stata praticata a stretto giro di posta. La scelta che ha deciso di mettere a punto il Gruppo Stellantis sembra quindi soltanto un apice necessario a farsi spazio in una condizione che stava divenendo sempre più complicata. Difficilmente si poteva ipotizzare la possibilità di vedere per ancora altro tempo le Fiat Panda e Lancia Ypsilon alimentate anche a metano.

Per Stellantis, l’addio è dovuto alle condizioni sempre più sfavorevoli del mercato

Secondo Stellantis, non si poteva fare a meno di mettere in pratica una decisione simile. Una decisione dovuta al cambiamento repentino delle condizioni che sono risultate sempre più sfavorevoli e hanno condotto ad una “scelta ovvia”, specialmente adesso che il Gruppo (e tutto il mondo dell’auto) si sta concentrando con sempre maggiore propensione sull’elettrico.

Va poi ammesso che il prezzo del metano che ha raggiunto i 2,2 euro al chilogrammo viaggia di pari passo con un mercato ormai al di là dall’essere redditizio. Le vendite delle vetture alimentate a metano appaiono infatti in crisi, tanto che in Italia da inizio anno sono state vendute 9.775 vetture a metano contro le 27.873 immatricolate nel medesimo periodo dello scorso anno: in termini percentuali parliamo di un calo nell’ordine del 65%. Se si guarda poi al solo mese di ottobre, le consegne rispetto all’anno precedente sono scese del 66,5% viste le sole 475 unità immatricolate nel complesso.

Stellantis dice quindi addio alle Fiat Panda e Lancia Ypsilon a metano, una tecnologia sulla quale aveva creduto fortemente come pochi: rimane però, al momento, la possibilità di scegliere le varianti a GPL dei due modelli citati.