Stellantis taglierà 138 dei suoi 918 punti vendita in UK

Stellantis UK adotterà un piano di rete per semplificare i suoi rapporti con i rivenditori in franchising, con la perdita di 138 dei suoi 918 punti vendita in franchising. Il nuovo approccio fa parte di un’ampia riorganizzazione, che include un rimpasto del senior management e una maggiore centralizzazione dei servizi di supporto che offrirà ai rivenditori un unico punto di contatto per le operazioni di vendita attraverso i marchi del gruppo che potrebbero rappresentare.

Stellantis taglia i punti vendita in franchising in UK

Lee Titchner, direttore dello sviluppo della rete di Stellantis UK, ha dichiarato che i giorni in cui ogni marchio aveva strategie diverse per i partner in franchising sono finiti e l’unica strategia comune è quella di avere “dipendenza reciproca”, il che significa che i rivenditori che rimangono affiliati saranno incoraggiati ad aumentare la loro rappresentanza.

“Dobbiamo essere importanti per i partner di vendita al dettaglio e loro devono avere le dimensioni per essere importanti anche per noi”, ha aggiunto Titchner. I franchisee dei marchi Stellantis – Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Peugeot e Vauxhall – hanno tutti ricevuto un preavviso di due anni di risoluzione del contratto a maggio 2021 e Titchner ha affermato che i 138 tagli alla rete dei concessionari saranno eseguiti entro maggio 2023.

Stellantis incoraggerà la rappresentanza multimarca da parte dei partner di vendita al dettaglio che rimangono, in siti condivisi o certamente all’interno della stessa area di mercato, per consentire ai suoi concessionari di ottenere efficienze operative assicurandosi anche che la casa automobilistica possa supportare gli affiliati in modo più conveniente, più coerente e prendere decisioni più rapide.

Titchner ha affermato che il gruppo ha l’ambizione di una quota di mercato del 20% (auto e furgone) entro il 2025. Paul Willcox, amministratore delegato del gruppo di Stellantis UK, ha dichiarato che il piano di riorganizzazione è stato realizzato pensando alle “fondamenta della sostenibilità e della fattibilità” e che i partner che continueranno ad essere più forti di conseguenza, e la maggior parte di quelli tagliati sono stati scelti per il livello di esperienza del cliente.

L’obiettivo sarà che i siti che detengono i marchi ottengano in media un ritorno sulle vendite dell’1,2% e quelli con i marchi premium Alfa Romeo e DS dall’1,5% all’1,8% Willcox ha affermato di voler ridurre il divario nelle prestazioni che attualmente vede nelle sue reti, sia in termini di qualità che di redditività. “È troppo largo oggi”, ha aggiunto.

