Stellantis: la crisi dei chip finirà entro la fine del 2023

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares prevede che la crisi dei semiconduttori e i problemi più ampi della catena di approvvigionamento che hanno soffocato l’industria automobilistica per due anni saranno finiti entro la fine del 2023.

La fine della crisi sei semiconduttori potrebbe arrivare a fine del 2023 secondo il CEO di Stellantis

A conclusione di una giornata impegnativa per Stellantis al salone dell’auto di Parigi – in cui Tavares ha presentato la nuova Jeep Avenger e Peugeot 408, ha chiesto dazi all’importazione sui veicoli elettrici cinesi in Europa e ha criticato l’imminente legislazione sulle emissioni Euro-7 definendola “inutile” – ha affermato c’è motivo di ottimismo in termini di ripresa dell’azienda ai livelli di produzione pre-crisi.

“La situazione sta migliorando”, ha affermato, suggerendo che un lungo periodo di incertezza e instabilità causato dall’indisponibilità dei componenti cruciali dell’elaborazione sta per finire. “Abbiamo un numero limitato di fornitori che creano problemi – diciamo due o tre – e stiamo cercando di spingere quei fornitori a migliorare”.

Ha aggiunto che gli agitatori in questione sono europei ma si ferma prima di nominarli, sottolineando che la situazione sta migliorando e che si aspetta che tale tendenza continui.

“Entro la fine del 2023 il problema sarà risolto. Questo è ciò che stimiamo, dato l’attuale tasso di miglioramento. Dipende molto dalla domanda del mercato, ma questa è la nostra stima. “È qui che, normalmente, le cose saranno marginalmente un problema, ma finora stiamo ancora migliorando”.

C’è ancora un “numero significativo” di arresti di impianti che si verificano su base mensile, in particolare in Europa, ha affermato Tavares, e le carenze sono ancora un problema per l’industria. “Penso che dobbiamo ancora gestirlo per la fine del 2022 e per tutto il 2023”, ha detto.

Stellantis ha registrato ricavi netti record di 88 miliardi di euro nella prima metà del 2022, nonostante le carenze, nonostante un calo significativo del 18% delle consegne europee, avendo aumentato le vendite di veicoli elettrici di quasi il 50% anno su anno.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico svela tutte le sue ultime novità al Salone di Parigi 2022