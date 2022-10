Stellantis: ancora problemi in Francia

Stellantis continua ad avere problemi in Francia. Il gruppo automobilistico deve fare i conti con il malcontento dei suoi dipendenti. I dipendenti della fabbrica di Rennes hanno deciso di scioperare martedì 11 ottobre, rispondendo così alla chiamata di due sindacati: la CGT e la CFDT. I sindacati hanno chiesto un aumento salariale generale. Da ciò è seguito uno sciopero che secondo gli stessi sindacati ha riguardato 400 dipendenti della fabbrica mentre per la direzione dello stabilimento ha riguardato 150 dipendenti.

A Rennes scioperano ancora i dipendenti di Stellantis che chiedono aumenti di stipendio

Le richieste degli scioperanti riguardano i salari. Il personale chiede un aumento generale. “Ogni mese i prezzi aumentano”, hanno affermato. “Motivo per cui vogliamo un aumento automatico dei salari al tasso di inflazione”. Nel dettaglio, quest’ultimo dovrebbe essere “ 400 euro per tutti, per sopperire agli anni di blocco e nessuno stipendio inferiore i 2.000 euro”.

Stellantis ha ascoltato i suoi dipendenti e ha deciso di reagire anticipando le trattative salariali. Previste per febbraio, queste ultime sono dunque “ anticipate al 1° dicembre ” . La direzione del sito ha anche proposto “misure di sblocco anticipato della partecipazione agli utili e del pagamento delle ferie”.

Resta da vedere quale effetto avrà sui dipendenti. Ricordiamo che questi ultimi avevano già espresso la loro insoddisfazione a fine settembre. Il 27 e 28 settembre, quasi 500 dipendenti avevano smesso di lavorare. In precedenza, movimenti simili erano emersi in altre fabbriche di Stellantis in Francia.

Questo su richiesta di molti sindacati, tra cui CFTC e FO. Anche in quel caso si chiedeva “un aumento generale degli stipendi” . Anche quest’anno gli stabilimenti del gruppo Stellantis sono stati bloccati per carenze di varie parti. Ciò riguarda in particolare i semiconduttori, di difficile reperibilità a causa del Covid-19.

