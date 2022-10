Stellantis incoraggia l’uso dell’etanolo nei motori flex

Stellantis, in collaborazione con FIEMG Lab, promuove la seconda edizione del programma di innovazione che mira a identificare e testare nuove tecnologie che funzionino per risolvere le sfide poste dall’azienda. Le domande per lo Stellantis Challenge FIEMG Lab sono aperte a partire da poche ore e fino al 24 ottobre.

Per quest’anno il tema della sfida è “Come incoraggiare l’uso dell’etanolo nelle auto flex?” e il suo obiettivo è trovare soluzioni tecnologiche per incoraggiare la fornitura di etanolo e rompere i miti legati al suo utilizzo. Cerca inoltre di trovare modi per ottenere dati relativi alla scelta dei consumatori in merito al carburante durante il rifornimento di veicoli flex dei marchi di Stellantis.

Stellantis: in Brasile parte la seconda edizione del programma di innovazione

João Irineu, direttore della conformità dei prodotti di Stellantis Sudamerica, ha detto che l’etanolo è altamente efficiente in termini di emissioni rispetto al ciclo di sviluppo dei combustibili fossili perché la canna da zucchero assorbe dal 70% all’80% della CO2 rilasciata nella produzione e combustione di etanolo.

Inoltre, porta vantaggi al motore e può essere economicamente vantaggioso. La preferenza del consumatore per la benzina è in gran parte dovuta a una cultura fortemente radicata nell’uso di questo carburante e all’esistenza di diversi miti sull’uso dell’etanolo.

FIEMG Lab è l’hub di innovazione del settore con start-up industriali (indtech) dal Brasile. Lo Stellantis Challenge FIEMG Lab cerca di mobilitare le start-up per aiutare l’azienda a promuovere l’uso dell’etanolo.

Qualsiasi proposta che incoraggi l’uso dell’etanolo e/o ne controlli l’uso può partecipare alla sfida. Il programma prevede la possibilità di appaltare l’esecuzione di prove industriali a pagamento. I team selezionati nella fase di Technical Leveling potranno testare le proprie soluzioni – a pagamento – in ambienti operativi reali.

Il gruppo vuole incoraggiare i suoi clienti ad usare l’etanolo

Gustavo Delgado, Innovation Manager di Stellantis Sud America, ha dichiarato che la sfida proposta cerca di trovare soluzioni tecnologiche per incoraggiare l’uso dell’etanolo e rompere i miti ad esso legati, oltre a ottenere dati relativi alla scelta del carburante da parte del consumatore.

I risultati attesi sono: un tasso più elevato di consumatori che optano per l’etanolo, il monitoraggio dell’uso dell’etanolo nelle auto con motore flex, il miglioramento dell’esperienza del cliente nella scelta del carburante e la dimostrazione, con trasparenza, dei vantaggi dell’etanolo.

Una volta convalidata la soluzione, ci sarà una reale possibilità di proseguire il rapporto, sia attraverso nuovi test, appalti definitivi o forniture. È un lavoro congiunto con i team di esperti di Stellantis e FIEMG Lab.

Gli specialisti lavoreranno per un massimo di 12 settimane insieme ai team dei progetti selezionati per l’esecuzione delle varie prove. Il programma è al 100% online e durante la fase di Proof of Concept possono aver luogo incontri occasionali a Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro o San Paolo.

Marina Figueiredo Lima, responsabile di Stellantis Startup Studio, ha affermato che l’open innovation è un modo per accelerare i cambiamenti e assorbire competenze in grado di trasformare l’azienda e il suo rapporto con i consumatori.

La sfida del gruppo automobilistico italo-francese più grande al momento è decarbonizzare i motori, alla ricerca di una mobilità sostenibile. L’ecosistema dell’innovazione mobilitato da FIEMG Lab è all’altezza di questa sfida e sarà in grado di fornire le risposte che Stellantis cerca.