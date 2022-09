FCA Bank partecipa all’IAA Transportation ad Hannover

FCA Bank continua la sua strategia di diversificazione in Europa. La Banca partecipa alla IAA Transportation, che si tiene ad Hannover, in Germania, dal 20 al 25 settembre 2022. Quest’anno la fiera tedesca, la più importante in Europa tra quelle per veicoli commerciali e industriali, riunisce oltre 1.400 espositori provenienti da 42 paesi con lo slogan “Persone e merci in movimento”.

La Banca sarà presente allo stand C02, un’area di 120 mq nel padiglione 12. È la prima volta che FCA Bank partecipa alla Fiera di Hannover con un proprio stand. La scelta non è casuale, in quanto quest’anno la manifestazione, inizialmente denominata IAA Veicoli Commerciali, ha ampliato il proprio concept, coprendo sia gli spazi di trasporto che quelli logistici.

Si tratta di un’importante opportunità per la Banca, impegnata anche a valorizzare il proprio concept, a consolidare il proprio ruolo di società finanziaria indipendente e ad estendere la propria presenza in altri settori europei in forte crescita, come quello dei veicoli pesanti.

La presenza in fiera ad Hannover sarà per FCA Bank l’occasione per presentare i propri servizi finanziari innovativi, basati su soluzioni digitali e attenzione all’ambiente, sviluppati per soddisfare le esigenze di brand e aziende e per accogliere la transizione elettrica dei veicoli commerciali, necessari per un futuro sostenibile.

La Banca sarà inoltre sponsor del “Premio Star of the Year”, manifestazione in cui verranno premiati i migliori camion e autobus dell’anno alla presenza di giornalisti e leader del settore. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito dal gruppo Stellantis. Per FCA Bank è la prima volta alla fiera tedesca, l’evento più importante d’Europa per i veicoli commerciali, industriali e la logistica.

