FCA Bank lancia InstantCar, il primo finanziamento auto ad esito istantaneo

FCA Bank continua nel suo percorso evolutivo, proponendo soluzioni finanziarie innovative per rendere l’accesso al finanziamento più agile e veloce. La Banca lancia InstantCar, il primo finanziamento auto ad esito istantaneo in Italia: una soluzione semplice, sicura e omnicanale per accedere al finanziamento in 3 minuti.

Attraverso la nuova soluzione è possibile finanziare importi fino a 15 mila euro con durate fino a 72 mesi, imprimendo una nuova spinta alla vendita delle auto, siano esse nuove o usate, presso la rete dei concessionari convenzionati FCA Bank.

InstantCar utilizza le più moderne tecnologie digitali, come lo SPID per l’identificazione del cliente a distanza – primo tassello di un’esperienza d’acquisto veloce e sicura – e l’accesso in lettura al conto corrente del cliente grazie alla PSD2 (Payment Services Directive 2) per una valutazione creditizia immediata, eliminando l’obbligo di presentazione del documento di reddito.

In linea con i nuovi comportamenti del consumatore del mercato automotive, InstantCar può essere richiesto in diverse modalità: sia in presenza, direttamente presso le concessionarie convenzionate con FCA Bank, sia online, sulle piattaforme di e-commerce auto.

È possibile anche richiederlo in un secondo momento, dopo la proposta di acquisto da parte del venditore in concessionaria, finalizzando la richiesta di finanziamento in autonomia sullo smartphone del cliente ovunque si trovi. Insomma di certo una novità interessante per il gruppo Stellantis che cerca di essere innovativo anche quando si parla di finanziamenti.

