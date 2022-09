FCA Bank: nuova collaborazione con Mazda

Il percorso di sviluppo avviato da FCA Bank in Europa continua a vele spiegate. L’istituto di credito del gruppo Stellantis, leader nei servizi di mobilità con un’esperienza quasi secolare nel comparto del finanziamento auto, ha messo nero su bianco a una cooperazione con Mazda Motor Belux per la fornitura di servizi finanziari in Belgio e Lussemburgo. Il sodalizio sarà operativo mediante Mazda Finance a partire dal 1° ottobre 2022.

FCA Bank: partnership siglata con Mazda

Sulla base dell’intesa raggiunta e annunciata, sottoscritta dalla divisione locale FCA Bank Belgium, la banca si occuperà di fornire alla clientela finale di Mazda un nutrito assortimento di soluzioni finanziarie innovative e flessibili, concepite allo scopo di rendere le vetture del Costruttore nipponico più accessibili. Nel corso del 2021, con 5.857 immatricolazioni, il marchio del Sol Levante ha conseguito nel mercato belga una quota pari all’1,53 per cento.

Il Managing Director di Mazda Motor Belux, Tim Bosmans ha chiarito la natura dell’operazione andata in porto, manifestando soddisfazione. La sinergia consente, a suo avviso, non solo di proporre alla loro clientela uno dei numerosi modelli Mazda oggi in commercio. Difatti, grazie alla cooperazione con FCA Bank saranno definite delle condizioni davvero appetibili. Sarà concesso loro la facoltà di stabilire delle formule di finanziamento in rate mensili davvero interessanti e competitive, ha concluso.

Dal canto suo, l’amministratore delegato di FCA Bank Belgium, Marcella Merli, ha manifestato altresì orgoglio di dare il via alla collaborazione con Mazda per ciò che concerne il Belgio e il Lussemburgo. Attraverso l’ampio know-how interno nei servizi finanziari e di mobilità nel comparto delle quattro ruote, maturato in un lungo periodo di operatività in ambedue i Paesi, conferiranno un rilevante contributo alla crescita e al successo del brand.

Il chief executive officer e general manager di FCA Bank, Giacomo Carelli ha desiderato cogliere l’occasione per fare delle considerazione. In forza dell’accordo appena reso noto, FCA Bank estende il numero dei propri partner nel Vecchio Continente, andando ad abbracciare una prestigiosa azienda di successo e in forte espansione quale Mazda. Lo considera un deciso passo in avanti, lungo il cammino che li sta conducendo ad affermarsi come un punto di riferimento nell’ambito di appartenenza.