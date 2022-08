Stellantis: da Figuruelas arrivano buone notizie

Lo stabilimento Stellantis di Figueruelas a Saragozza ritorna dalle vacanze estive con una buona notizia. La direzione della fabbrica del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha annunciato tre giorni lavorativi aggiuntivi nei prossimi giorni con l’obiettivo di incrementare la produzione dopo mesi di ritardi dovuti alla carenza di semiconduttori, pezzo fondamentale nell’assemblaggio di un veicolo che da un anno e mezzo crea problemi alla produzione di automobili in tutto il mondo.

Stellantis: buone notizie da Figueruelas al ritorno dalla vacanze

Il primo turno aggiuntivo è previsto per questo venerdì sera, mentre sabato 20 e il prossimo 27 agosto sarà operativo anche lo stabilimento del conglomerato che raggruppa Citroën, Peugeot, Opel e Fiat . Lo stabilimento Stellantis di Saragozza torna dalle vacanze con le batterie cariche, visto che questa settimana è stata la prima attiva dopo tre settimane di riposo. I modelli Opel Corsa e Crossland e la Citroën C3 Aircross sono assemblati in questa fabbrica.

In questo modo Stellantis Figueruelas si unisce a Seat tra le case automobilistiche che sembrano vivere una tregua per quanto concerne i problemi di approvvigionamento consentendo loro di prevedere qualche mese di ripresa.

Fonti sindacali sottolineano che lo stabilimento Stellantis di Figueruelas ha avuto una buova distribuzione di microchip, senza sfuggire del tutto alla crisi. “Siamo stati in una buona situazione nel 2022e, mentre altre fabbriche come quella di Vigo hanno dovuto fermare la loro produzione, noi siamo stati meno colpiti “. La fabbrica dell’ex PSA ha interrotto più volte la produzione durante la prima metà dell’anno, ma in misura minore rispetto al centro galiziano.

