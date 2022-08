Stellantis: Free2move cresce negli Stati Uniti

Stellantis ha molti obiettivi. Tra questi, uno di quelli che viene considerato tra i più importanti, è quello di offrire il noleggio di veicoli a breve termine negli Stati Uniti e realizzare un profitto. Stellantis ha lanciato la sua attività Free2move in Europa nel 2016 e da allora la società ha costantemente implementato il servizio.

Crescita costante di Free2Move negli USA

Nel 2018, Free2move è sbarcato nel mercato statunitense e ha completato il suo debutto a Washington, DC. Da allora la società ha esteso queste operazioni a città tra cui Austin, Texas, Columbus, Ohio, Portland, Oregon e Denver, Colorado.

Nel marzo di quest’anno, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato durante l’introduzione del piano Dare Forward 2030 dell’azienda: “Stiamo gestendo un servizio di mobilità redditizio nonostante in precedenza molte aziende abbiano provato attività simili, ma fallendo”.

Mentre Free2move si sta sviluppando rapidamente, altre compagnie automobilistiche stanno gradualmente abbandonando l’attività di noleggio a breve termine. Nel 2020, Maven di GM ha annunciato la chiusura dopo quattro anni e Daimler e BMW hanno venduto la loro joint venture europea Share Now a Stellantis a luglio. Share Now, precedentemente noto come Car2G0, è uscito dal mercato nordamericano all’inizio del 2020.

E Stellantis vede un’opportunità per una crescita continua. Nel 2021, l’utile netto di Free2move è stato di 40 milioni di dollari e la società spera di raggiungere i 2,8 miliardi di dollari entro il 2030. Per allora, Stellantis vuole che la sua compagnia raggiunga i 15 milioni di utenti attivi, un traguardo che sembra essere sempre più vicino con l’acquisizione di Share Now, che ora conta 6 milioni di utenti. Share Now deteneva una quota del 45% del mercato europeo dell’autonoleggio a breve termine prima dell’acquisizione.

Free2move offre noleggi a breve termine a chi cerca il trasporto per il fine settimana, mentre offre anche flessibilità a chi cerca noleggi a lungo termine attraverso il suo abbonamento Car On Demand. L’azienda ha affermato che il 44% dei suoi ordini dura una settimana o più, con il 16% delle prenotazioni create per un “fine settimana lungo”. L’azienda ha una flotta globale di 450.000 veicoli.

L’amministratore delegato di Free2move, Brigitte Courtehoux, ha rivelato che l’azienda sta cercando di attirare i consumatori più giovani a cui piace usare i loro veicoli solo quando ne hanno bisogno e restituirli quando hanno finito. Ai giovani consumatori piace la libertà. Ha anche affermato che l’attuale aumento del costo dell’acquisto di un’auto potrebbe anche essere una ragione della popolarità di Free2move tra gli utenti più giovani. Un rapporto pubblicato da TrueCar a giugno ha mostrato che il valore medio delle transazioni nell’industria automobilistica statunitense ha superato i 45.000 dollari.

Se in Europa la gamma di veicoli messi a disposizioni comprende ibridi ed elettrici, nel mercato statunitense, gli utenti preferiscono le tradizionali versioni a benzina di Liberty e Compass, nonché i modelli di marchi esterni al gruppo Stellantis, come Chevrolet Equinox e Cruze. Courtehoux ha dichiarato: “La nostra visione non è cambiata dal primo giorno, ovvero rendere più facile per i nostri clienti spostarsi e passare dall’acquisto di un’auto al noleggio di un’auto. Sempre più clienti sono riluttanti ad acquistare un’auto, vogliono solo avere un’auto disponibile quando ne hanno bisogno”.

