Free2Move offre tanti veicoli da noleggiare per quest’estate

Free2Move, marchio volto a creare soluzioni di mobilità innovative che semplificano l’accesso ai veicoli, si prepara alla stagione estiva con opzioni interessanti per il mercato delle auto a noleggio.

Tramite l’app Free2Move, è possibile accedere senza problemi a veicoli non disponibili attraverso altri intermediari. Nel complesso mercato automobilistico, che negli ultimi due anni ha visto una drammatica carenza di veicoli, l’azienda si dedica a massimizzare l’esperienza del cliente con oltre 450.000 veicoli disponibili in 170 paesi.

Free2Move: l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti tanti veicoli da noleggiare per la stagione estiva

L’estate è una stagione di punta per il mercato del noleggio, la domanda di auto è infatti già esplosa nell’ultimo trimestre, registrando un +40% ogni mese. Su Free2Move, il 44% di tutte le prenotazioni ha una durata di una settimana o più mentre il 16% è riservato ai lunghi weekend. La domanda sta già aumentando, con un incremento del 22% delle prenotazioni di maggio rispetto a quelle di aprile.

Free2Move ha creato Mobility Hub in tutta Europa e negli Stati Uniti, con flotte di veicoli disponibili al minuto, alla settimana o al mese, accessibili tramite app. L’azienda è riuscita a sviluppare un modello commerciale redditizio per una soluzione di mobilità sostenibile e il successo è stato altrettanto entusiasmante per i clienti che hanno bisogno di un accesso semplice e affidabile ai veicoli, senza i vincoli a lungo termine che comporta la proprietà di un’auto.

Brigitte Courtehoux, CEO di Free2Move, ha detto che, per Free2Move, l’esperienza del cliente è al primo posto. Propone una soluzione dinamica, che si evolve costantemente per rispondere alle esigenze dei clienti.

Punta, inoltre, alla crescita e all’espansione. Ad esempio, grazie alla recente acquisizione di Opel Rent, Free2Move ha ampliato le sue flotte e le città in cui offre i suoi servizi. I mesi estivi sono tradizionalmente mesi in cui si viaggia e sicuramente Free2Move Rent offrirà ai suoi clienti le migliori opzioni di accesso ai veicoli.

È possibile scegliere fra diversi veicoli grazie all’ampia offerta di Stellantis

Una volta noleggiati, i clienti possono portare i veicoli ovunque desiderino, con un limite di 250 km al giorno. Per i clienti che viaggiano negli Stati Uniti quest’estate, sono disponibili Jeep Renegade o Compass mentre in Europa i clienti troveranno una varietà di opzioni a seconda del paese: elettriche, ibride plug-in, ibride o con motore a combustione interna. È possibile scegliere tra Peugeot 108 o 208, Citroën C4, Opel Corsa, Opel Mokka, Peugeot 3008, Citroën SpaceTourer e tante altre.

Facendo parte del gruppo Stellantis, Free2Move ha la possibilità di allocare un numero maggiore di veicoli nell’attività di noleggio, specialmente durante i periodi di carenza dell’offerta. Free2Move è inoltre integrato nei metasearch di Kayak e Skyscanner, facilitando ulteriormente l’accesso e le disponibilità di veicoli. Infine, Free2Move Rent include, oltre all’accesso alle flotte di fornitori come Hertz, Avis, Budget e Europcar, anche la propria flotta.