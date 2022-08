Stellantis annuncia importante nomina per Peugeot

Stellantis ha fatto nelle scorse ore un annuncio importante a proposito del marchio Peugeot per quanto riguarda uno dei mercati principali delle America. La divisione messicana del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha annunciato la nomina di Eduardo Aranda Mirafuentes a nuovo capo della Peugeot Mexico.

Stellantis annuncia una nomina importante per Peugeot in Messico

Eduardo ha più di 20 anni di esperienza alla guida di varie aree dell’industria automobilistica come lo sviluppo e la qualità della rete, il marketing e le vendite. E negli ultimi tre anni ha lavorato come Responsabile Sviluppo Rete e Qualità e nell’area Commerciale, ottenendo buoni risultati per il brand.

Gerardo Carmona lascia così la carica di capo del marchio, per essere sostituito da Eduardo Aranda, che proseguirà con gli obiettivi di posizionamento di Peugeot nel Paese. Con questa designazione, Stellantis México ha presentato il management team in Messico dell’area commerciale come segue:

Bruno Cattori: Presidente e CEO di Stellantis Messico

Eduardo Aranda Mirafuentes: capo della Peugeot

Jesús Gallo: Responsabile Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Fiat

Rafael Paz: Responsabile Jeep e Ram.

Carlos Quezada: Responsabile Marketing di Stellantis Messico

Miguel Ceballos: Responsabile della Comunicazione di Stellantis Messico

Kurt Ashentrupp: Direttore vendite di Stellantis Messico

Aymeric Bardon: Responsabile di Mopar After Sales

Javier Padilla: Responsabile dello sviluppo dei distributori

Mauricio Gómez: responsabile vendite di Stellantis Mexico Fleets

Attualmente, l’organizzazione automobilistica impiega più di 15.000 persone a Città del Messico, nello Stato del Messico e a Coahuila. Il gruppo automobilistico in Messico ha sette stabilimenti, un centro di ingegneria e un centro di distribuzione per le parti di Mopar.

