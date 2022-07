Stellantis prevede nuovi licenziamenti a Warren

Stellantis sta pianificando licenziamenti a partire dalla prossima settimana presso il suo stabilimento a Warren. L’azienda non ha rivelato il numero di lavoratori che saranno interessati, ma una lettera della dirigenza sindacale locale ai membri pubblicata su Facebook ne elencava 40 (28 addetti alla produzione e 12 mestieri qualificati).

A Warren il gruppo Stellantis annuncerà nuovi licenziamenti la prossima settimana

La società ha fornito pochi dettagli, usando un linguaggio simile sul motivo dei licenziamenti, come ha fatto in recenti annunci altrove, come allo Sterling Stamping Plant a giugno.

“Al fine di far funzionare l’impianto in modo più sostenibile, Stellantis conferma che ci saranno licenziamenti a tempo indeterminato presso lo stabilimento di stampaggio a Warren, nel Michigan, a partire dal 25 luglio“, secondo una dichiarazione fornita mercoledì dalla portavoce di Stellantis Ann Marie Fortunate.

Lo stabilimento di Mound Road impiegava 1.486 persone a giugno, secondo una scheda informativa dell’impianto pubblicata sul sito Web dell’azienda. Warren Stamping produce stampaggi e assiemi, inclusi cofani, tetti, portelloni, parafanghi e pianali, per Dodge Durango, Chrysler Pacifica e Voyager, Chrysler Grand Caravan in Canada, Jeep Cherokee e Grand Cherokee e pickup Ram, secondo la scheda informativa.

Sebbene il motivo specifico dei licenziamenti di Warren Stamping non sia stato chiarito, la società ha recentemente fatto riferimento a problemi del settore più ampi.

L’azienda in precedenza aveva sottolineato i suoi sforzi per mitigare gli impatti sulla produzione dei “vari problemi della catena di approvvigionamento che il nostro settore deve affrontare”. In quella nota, la società ha affermato che “poiché la situazione continua a essere molto fluida, stiamo apportando gli adeguamenti della produzione necessari per ridurre al minimo l’impatto aggiuntivo sulla produzione”. Vedremo dunque che novità arriveranno dagli USA per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

