FCA Bank: avviata una partnership con Ford Trucks

FCA Bank fa un passo ulteriore nella strategia di diversificazione ed espansione ora che è stata siglata una partnership decisamente strategica nel comparto dei veicoli pesanti. La Banca inclusa nel Gruppo Stellantis offrirà infatti i servizi finanziari, sia quelli più innovativi che quelli su misura, ai dealer e ai clienti di Ford Trucks che ora punta su sostenibilità ed efficienza.

L’accordo stipulato da FCA Bank prevede quindi un impegno sul mercato italiano e interessa i trattori stradali dell’Ovale Blu a cominciare dal pluripremiato (premio International Truck of the Year 2019) F-MAX fino al più economico multiruolo 1848T. La partnership appena stipulata fra FCA Bank e Ford Trucks si basa inoltre su un’attenzione molto importante rivolta all’innovazione e all’attenzione per l’ambiente.

La partnership fra FCA Bank e Ford Trucks è votata alla sostenibilità

La partnership fra le parti mette quindi insieme le idee che interesseranno il prossimo futuro di FCA Bank e Ford Trucks, ovvero quelle che mettono al centro innovazione e attenzione rivolta all’ambiente. Non è un caso che proprio Ford appare sempre più impegnata nello sviluppo di veicoli a basse emissioni, puntando non solo sull’elettrico ma anche sull’idrogeno.

Ora FCA Bank avrà il compito di supportare il costruttore nella nuova fase di lancio dei veicoli di ultima generazione in virtù di una richiesta sempre più corposa in termini di mobilità sostenibile. FCA Bank amplierà quindi il ruolo di leader della mobilità del futuro puntando sul settore dei veicoli pesanti che risulta in forte crescita.

Nel 2022 il mercato degli autocarri che superano le 3,5 tonnellate di peso è apparso in forte crescita in Italia con un importante aumento delle immatricolazioni, pari ad un +24,8% rispetto all’anno precedente per un complessivo di 24.763 veicoli immatricolati. La partnership gioverà a FCA Bank nella volontà di ampliare il ruolo di leader della mobilità del futuro estendendo i servizi ad un settore che come si diceva gode di forti valori di crescita.

“Siamo fieri dell’accordo con Ford Trucks: un marchio storico, con una grande capacità di sviluppo dinamico del prodotto, ma anche aperto all’innovazione e proiettato al futuro. Un partner di rilievo, in grado di valorizzare ulteriormente la nostra esperienza quasi centenaria e l’attenzione che da sempre nutriamo per l’ambiente. Questo accordo sancisce il nostro ingresso nel mondo degli autocarri pesanti, un mercato in forte sviluppo in Italia e non solo. Ford Trucks si rivela così un partner strategico per l’innovazione progettuale nell’ambito della sostenibilità, driver di riferimento per FCA Bank”

ha affermato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank.