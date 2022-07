Stellantis: a Windsor passi avanti per la Gigafactory

Nei mesi corsi Stellantis ha ufficialmente confermato che una delle due Gigafactory che saranno costruite in Nord America sorgerà a Windsor e sarà realizzata insieme ad LG Energy. A proposito di questa futura fabbrica di batterie, segnaliamo che si sono registrati nuovi passi avanti verso la sua realizzazione. Il sindaco di Windsor nelle scorse ore ha affermato che il progetto per l’impianto di produzione di batterie da 5 miliardi di dollari della joint venture LG Energy Solution/Stellantis è ormai sempre più sulla buona strada.

Stellantis: passi avanti per l’avvio dei lavori per la costruzione della Giagafactory di Windsor

Il contributo della città di Windsor per la struttura consiste nell’assemblare e acquisire il terreno, quindi affittarlo nuovamente a LG e Stellantis. Nel corso di una recente intervista il sindaco Drew Dilkens afferma di aver acquisito tutta la terra per un totale di circa 225 acri.

Il sindaco ha detto che per finanziare l’acquisto del terreno servono 50 milioni di dollari. Dilkens dice che il suo comune si è opposto all’assunzione di nuovi debiti, ma questa è una di quelle situazioni in cui sarebbero sciocchi a non procedere. “Dobbiamo farlo, il progetto di questa Gigafactory di Stellantis è legato a 3.000 posti di lavoro e $ 5 miliardi di investimenti. Del resto la terra sarà sempre proprietà della città, ma nel frattempo otterremo 3.000 posti di lavoro e $ 5 miliardi di dollari “, ha dichiarato Dilkens.

Dice che il Comune ha gli strumenti e la capacità per assemblare il terreno molto rapidamente in collaborazione con la provincia, ma ogni situazione può avere una configurazione diversa.

Alla prossima riunione del consiglio comunale, i consiglieri riceveranno il rapporto sul processo per ottenere il prestito di 50 milioni di dollari dalla provincia. Ci sono state anche alcune preoccupazioni su alcune delle approvazioni di zonizzazione per la terra, ma Dilkens dice che il consiglio ha approvato la richiesta dell’ordine di zonizzazione del ministro nell’ultima riunione e ha inviato la lettera alla provincia il giorno successivo.

Il governo provinciale sta lavorando al processo e, una volta terminato il lavoro, Dilkens si aspetta che la joint venture avrà la certezza che il terreno sia suddiviso in zone e sia pronto per lo scopo previsto.

