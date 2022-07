Stellantis Vigo: domani sarà prodotta la prima Fiat

Lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna sta per raggiungere un nuovo traguardo con la produzione della sua prima vettura Fiat. Il furgone Doblò entrerà in produzione in serie (la pre-serie è già iniziata alcuni mesi fa) questo lunedì e uscirà dalla catena di montaggio insieme alle sue “sorelle” Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo e Toyota Proace City con cui condivide una silhouette e avrà anche una versione elettrica. Insieme a questi quattro marchi, lo stabilimento di Balaídos assembla anche Vauxhall (Opel nel mercato britannico) e ora si aggiunge l’italiana, che diventerà la sesta.

Da domani a Vigo Stellantis produrrà la prima auto Fiat

Il Fiat Doblò sarà il 38° veicolo prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Vigo dopo che l’ultima d arrivare era stato Peugeot 2008, il primo SUV della sua storia che si è consolidato come best seller in Europa. Fiat, che appartiene a Stellantis, consoliderà lo stabilimento galiziano come punto di riferimento internazionale per le case automobilistiche multimarca.

Stellantis Vigo avrà otto modelli in produzione a partire dalla prossima settimana. Sono i cinque furgoni, il SUV e le berline Citroën C-Elysée e Peugeot 301 che sono sul mercato da 10 anni e sono destinati principalmente ai paesi emergenti come il Maghreb e l’Est Europa.

Stellantis Vigo affronta una delle più grandi sfide dei suoi oltre 60 anni, l’auto elettrica. Attualmente monta la versione “e” del SUV Peugeot 2008 e dei furgoni e quelli che produrrà d’ora in poi saranno tutti a emissioni zero, seguendo la strategia del gruppo e le nuove normative europee. Ricordiamo infatti che questa settimana i paesi dell’Unione Europea hanno concordato una posizione comune per vietare la vendita di auto e furgoni nuovi con motore a combustione nel 2035 nell’UE.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: comunicati i dati di vendita negli USA del secondo trimestre 2022