Spoticar offre una phygital experience completa

Spoticar è uno dei marchi che fanno parte del gruppo Stellantis. Esso garantisce una esperienza di acquisto phygital davvero completa che si caratterizza fondamentalmente per l’immediatezza nella ricerca e per la presenza di informazioni sempre disponibili. Inoltre il cliente ha la possibilità di interagire con il Concessionari del marchio avendo a disposizione consulenti di vendita dedicati appositamente.

Spoticar: il brand di Stellantis garantisce perfetta esperienza di acquisto phygital

Il sito web Spoticar.it da la possibilità ad ogni cliente di acquistare l’auto in maniera completa a partire dalla scelta della vettura con oltre 8 mila modelli usati di tutti i marchi, con motori ibridi, elettrici o termici, permette di scegliere la formula di acquisto su cui optare, offre la possibilità di vendita della propria vettura, e infine per chi lo volesse offre anche l’opportunità di essere contattati dal Concessionario per fissa un incontro dal vivo.

Inoltre viene data la possibilità di provare su strada l’auto scelta, valutando così lo stato del veicolo, i suoi interni gli optional disponibili e lo stato del motore. Con una rete che conta oltre di 150 concessionari in tutta Italia, Spoticar mette a disposizione dei suoi clienti una gran varietà di auto dei marchi Abarth, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot.

Sono sufficienti pochi click per trovare l’auto e fissare on line la visita in salone, per un contatto di persona ed essere consigliati da un consulente di vendita. La rete dei Concessionari del brand di Stellantis ha una presenza capillare sul territorio.

Oltre alla normale garanzia sull’auto che può arrivare fino a 48 mesi, Spoticar mette a disposizione dei suoi utenti anche la forma ‘soddisfatto o rimborsato’. Questa garantisce anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura acquistata. Ciò è possibile entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni del veicolo di cui non si è soddisfatti.

