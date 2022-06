Stellantis: stop produttivo per un altro grande impianto

I rinomati problemi di approvvigionamento non si fanno sentire solamente in Italia. Negli ultimi tempi gli stabilimenti del gruppo Stellantis situati lungo la nostra penisola hanno riservato spiacevoli annunci. Delle novità poco accettate dalla manodopera, costretta a pagare pegno una situazione che va oltre la area di competenza. Ma le difficoltà avvertite riguardano l’intera industria dei motori. Praticamente non c’è compagnia che, con gradi di intensità più o meno rilevante, non abbia risentito e non risenta della crisi. Un aggiornamento poco felice arriva ora ai lavoratori spagnoli, con il complesso di Vigo del conglomerato italo francese costretto a nuovi stop la settimana prossima, come riferito dai vertici della fabbrica al personale.

Stellantis: i problemi di approvvigionamento delle materie prime e dei componenti non si fanno avvertire solo in Italia

La direzione di Stellantis Vigo ha informato il personale che, per cause di forza maggiore e la carenza dei pezzi necessari allo svolgimento del regolare servizio, l’attività nel sistema di produzione 1 – che assemblea i modelli Peugeot 2008, Peugeot 301 e C-Elysée – sarà annullata nella fascia pomeridiana di giovedì 23 giugno e in quella notturna di domenica 26 giugno. Per quanto concerne, invece, il sistema di produzione 2, dove si assemblano i veicoli commerciali, il programma di giugno rimane invariato, almeno per il momento.

All’inizio di questo mese, l’impianto di Vigo aveva parlato di risposte migliori rispetto alle proprie previsioni sull’approvvigionamento delle materie prime e dei componenti essenziali. Di conseguenza, anche i tempi stimati di inattività a giugno e luglio si erano ridotti. Così era stato confermato l’impegno di assolvere al canonico impegno nelle giornate del 30 giugno e del 1° luglio per il sistema 1 e del 19 giugno per il sistema 2.

Ricordiamo che a breve Stellantis inizierà a fabbricare la prima vettura di Fiat a Vigo, in uno dei tre centri produttivi detenuti dal gruppo nel Paese. Il modello in questione è il nuovo Doblò. Il prossimo 30 giugno la Citroen Grand C4 Spacetourer cesserà di essere realizzata presso lo stabilimento e il posto lasciato vacante sarà occupato proprio dal Doblò.