Pratola Serra: confermati i piani per il motore Euro 7 e per il 2024 i turni potrebbero aumentare

Stellantis ha preso parola sul piano industriale in serbo per l’impianto di Pratola Serra, dove la cancellazione dal 2035 dei motori a combustione termica, in favore delle unità elettriche, non avrà ripercussioni sulla continuità dello stabilimento.

Attraverso una nota, la Fismic-Confsal ha fornito le rassicurazioni per cui i dipendenti fremevano. La riunione straordinaria sostenuta con il management del conglomerato, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Group, di Pratola Serra è stata chiesta dall’esecutivo del Consiglio di Fabbrica con urgenza. Il summit è risultato essenziale dopo l’iniziativa assunta domenica 12 giugno dalla Fim Cisl, per scongiurare il rischio di una crisi produttivi e occupazionale con la transizione elettrica nel 2035. Poiché l’associazione aveva siglato solo pochi giorni l’accordo unitario sul rilancio del complesso, gli ultimi sviluppi creavano un senso di preoccupazione e disorientamento.

Pratola Serra: Stellantis non fa passi indietro

A Fismic-Confsal è giunta così la conferma del piano industriale con il lancio del nuovo propulsore Euro 7 dal 2024. Ciò tranquillizza i 1.700 dipendenti del gigante automotive e permette di spazzare via i dubbi. Gaetano Altieri e Giuseppe Zaolino, insieme ai rispettivi componenti del comitato esecutivo, stigmatizzano il comportamento della Fim-Cisl, si legge nella nota. Ciò poiché ha creato caos e allarmismo in un periodo dove occorre chiarezza, onde evitare fughe in avanti inutili e fuori luogo. Il paradosso della vicenda – riporta sempre il comunicato – è che l’azienda certifica la piena occupazione nei suoi programmi produttivi e non scarta a priori il ritorno ai 18 turni fra due anni.

Dunque, sentendosi chiamata in causa la Fim Cisl ha fornito ulteriori considerazioni. Il meeting con i vertici Stellantis di Pratola Serra non elimina a suo avviso le preoccupazioni dettate dalla decisione del Parlamento Europeo di bandire le auto benzina e diesel nel 2035. Sulla base del pronunciamento dell’organo comunitario, il problema delle prospettive dell’impianto dopo il 2035 rimangono invariate spiega Fim-Cisl. Del resto, non sono cambiate le politiche dell’UE. Dopodiché, il gruppo non ha mai messo in discussione il progetto di Stellantis con il nuovo del nuovo propulsore diesel Euro 7 nel 2024, che porterà a un incremento dei volumi nel primo periodo. Tuttavia, la preoccupazione è che, all’avvicinarsi del 2035, subirà un forte calo fino alla cessazione dell’attività.